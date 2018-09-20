Валентина Матвиенко заявила, что Россия хочет выйти из Совета Европы
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия хочет выйти из Совета Европы, в заседаниях которого российские дипломаты не участвуют с 2015-го года. На встрече с главой ПАСЕ Лилиан Мори Паскье Матвиенко сказала, что такое решение «назревает». «Если Совет Европы с этим смирится, если ему не ценно участие Российской Федерации, значит, так тому и быть. Дальше затягивать паузу бессмысленно», — добавила спикер СФ.
Напомним, российских дипломатов лишили ряда полномочий в Совете Европы после присоединения Крыма к России.
Комментарии52
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croaker 20 сентября 2018 | 18:19
Т.е. она хотела сказать,что мы не доросли до европейцев и по своему уровню являемся отсталыми азиатами.
adl1964 20 сентября 2018 | 18:33
Ну для того чтобы выйти, надо с начала войти, как убежденный сторонник того, куда вошел. А Россия в мире- это как медведь в незнакомом лесу, метит чужие территории, и ей пофиг -куда войти и откуда выйти.
addi 20 сентября 2018 | 18:38
Давно пора ! И подать заявление о приёме России в ОАГ( Организация Африканских
Государств)....
ai65_qi60 20 сентября 2018 | 18:47
В России нет правосудия. У граждан России на справедливость одна надеждам на Европейский суд. Если Россия выйдет из Евросоюза, мы лишимся права обращения в Европейский Суд и пострадают лишь простые граждане, которые лишаться последней надежды на правосудие.
eduard53 20 сентября 2018 | 18:48
"В.Матвиенко заявила, что Россия хочет выйти из Совета Европы ..."
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Откуда комсомольской знать хабалке,
Чего Россия хочет? Ты хоть раз
Её о чём-то спрашивала, Валька-
стакан, ложась, под каждый рыбий глаз?