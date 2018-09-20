Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия хочет выйти из Совета Европы, в заседаниях которого российские дипломаты не участвуют с 2015-го года. На встрече с главой ПАСЕ Лилиан Мори Паскье Матвиенко сказала, что такое решение «назревает». «Если Совет Европы с этим смирится, если ему не ценно участие Российской Федерации, значит, так тому и быть. Дальше затягивать паузу бессмысленно», — добавила спикер СФ.

Напомним, российских дипломатов лишили ряда полномочий в Совете Европы после присоединения Крыма к России.