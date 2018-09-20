Z Архив новостей новости
5 50 6 9454
17:30, 20 сентября 2018

Михаил Ходорковский заявил, что российских журналистов в ЦАР расстреляли русские киллеры

Об этом он рассказал в интервью изданию Дейли Бист. По словам Ходорковского, это были не неизвестные вооруженные люди, а «согласно имеющейся у нас рабочей версии убийства, это были русские киллеры. Они сначала застрелили одного из троих журналистов, а потом получили приказ прикончить остальных». Как отмечает издание, Ходорковский сказал, что у него есть доказательства, подтверждающие эту информацию, но он их не предоставил.

Напомним, Михаил Ходорковский финансировал Центр управления расследованиями, который направил в ЦАР Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Они собирались снять документальный фильм о деятельности ЧВК Вагнера, которую связывают с прокремлевским миллиардером Евгением Пригожиным.

Комментарии

50

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

gregor 20 сентября 2018 | 17:33

Гниды ,убийцы .... портяночное дерьмо .

johnbmw Евгений Большаков 20 сентября 2018 | 17:34

gregor: работа у них ТАКАЯ ... ничего не попишешь ...

mbh_vor__n1 20 сентября 2018 | 17:38

МБХ - ВОР /Дважды доказано с суде/
Где мбх - там исторически заказные убийства.

А следовательно - кладём на любые его мудрствования... с прибором!

johnbmw Евгений Большаков 20 сентября 2018 | 17:40

mbh_vor__n1: ваше ПРАВО класть любую свою часть в Любую кучку ... УСПЕХОВ!!!!

blinorozhiy_chmo 20 сентября 2018 | 17:45

Мало того, что МБХ - ВОР.
Любой знает - МБХ был главным заказчиком убийств госчиновников, партнеров и конкурентов. Неудивительно, что теперь и на журналистской крови он зарабатывает свои печеньки.

Так какое ему доверие? НИ-КА-КО-ГО.

johnbmw Евгений Большаков 20 сентября 2018 | 17:48

blinorozhiy_chmo: "Любой знает" - это любой из савушкинского з/п списка ???????

kondrat_vlad 20 сентября 2018 | 17:54

blinorozhiy_chmo: Вам пригожинским, которых шпилят денно и нощно - верить тоже нельзя...вы содомиты, лжете как и ваш главный содомит Пуйтин.

blinorozhiy_chmo 20 сентября 2018 | 18:35

kondrat_vlad: Что ты тут делаешь, какел, на российском сайте?

Чемодан-вокзал-Львов!
Ах, да... там тебе на Великом русском говорить теперь запретили. Ну, выучи обезьяний, прокатит, поймут. ;)

andreyfilippov 20 сентября 2018 | 18:09

blinorozhiy_chmo:> Любой знает - МБХ был главным заказчиком убийств
---------------------
Если бы кремлевская Терпила это "знала", она бы сгноила Ходорковского в тюрьме.

andreyfilippov 20 сентября 2018 | 18:07

mbh_vor__n1: Ответьте честно - кто, по-Вашему, больше любит доллары - Ходорковский или Путин?

danko1 20 сентября 2018 | 17:41

johnbmw: Защищать бандитов и воров во власти и приближенного к ним вора Пригожина, которые в ЦАР жирный кусок захватить пожелали, только такие же тупые бандиты и могут, которые готовы убивать за деньги.
Иного и быть не может, когда бандит Золотов со средним образованием, который по словам Коржакова даже рапорт составить не мог, не владея русским письменным и за него другие писали, теперь власть.
Бандиты во власти, которых нелюди-бандиты защищают, убивая тех, кто не дает им преступления тайно совершать.

blinorozhiy_chmo 20 сентября 2018 | 17:48

danko1: ПУК @@@

danko1 20 сентября 2018 | 17:54

blinorozhiy_chmo: Гастоэнтеролог тупой портянке не помог?

vezdehod 20 сентября 2018 | 17:53

Кто бы а этом сомневался - вели из Москвы, так как точно знали куда они направляются.

yulya_cikina 20 сентября 2018 | 17:55

❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk

johnbmw Евгений Большаков 20 сентября 2018 | 17:58

yulya_cikina: Осенне ОБОСТРЕНИЕ в разгаре???? сочувствую :-((((

kotvinder2 20 сентября 2018 | 18:02

johnbmw: С бОтАмИ рАзГоВаРиВаЕшЬ ? сОчУсТвУю

guini 20 сентября 2018 | 18:08

johnbmw: yulya_cikina: это больше похоже на рекламу по р но сайта

put__out 20 сентября 2018 | 18:09

johnbmw: Портянычи пустились во все тяжкие...

astet 20 сентября 2018 | 18:27

johnbmw: и не просто русские киллеры,
а киллеры связанные в итоге с Кремлём!

varlam59 20 сентября 2018 | 17:48

gregor: Вы и есть настоящие гниды вместе с Ходорковским обвиняя русских, но предоставляя доказательств. Такие как вы всегда были дерьмом и гнидами.

johnbmw Евгений Большаков 20 сентября 2018 | 17:51

varlam59: БУДУТ доказательства!!! не переживай ТАК ... всему СВОЁ время ...

grazschdanin 20 сентября 2018 | 18:13

johnbmw: А разве обвинение без доказательств не есть клевета? Почему либералы наплевали на презумпцию невиновности?

varlam59 20 сентября 2018 | 17:50

gregor: "не предоставляя доказательств"
Ещё раз повторю, что вы гниды. А Ходорковский сущая мразь.

dubitabam 20 сентября 2018 | 18:13

gregor: эк Вы Ходорковского окропили))
Однако он еще, как шестерка, слова данное не держит

johnbmw Евгений Большаков 20 сентября 2018 | 17:34

Подтверждается Самая Вероятная версия ... и ведь почему-то это НЕ Удивляет ...

motooppic 20 сентября 2018 | 17:37

Всем понятно, что Ходорковский это убийство и проплатил. Тварь бандитская!

johnbmw Евгений Большаков 20 сентября 2018 | 17:41

motooppic: огласите ВЕСЬ список тех, кому "Всем понятно, что Ходорковский это убийство и проплатил. Тварь бандитская!" ... буду ОЧЕНЬ признателен ...

unprejudiced 20 сентября 2018 | 18:21

motooppic: Это всем очевидно. Никаких вагнеровцев то там нет, но шумиху надо было поднять, поэтому самая простая причина - убить журналюг

parasuk_ 20 сентября 2018 | 17:39

Мечется еврей ходорковский как таракан по сковородке. Но его причастность уже сомнений не вызывает :)

johnbmw Евгений Большаков 20 сентября 2018 | 17:44

parasuk_: у вас??? или у кого-то ЕЩЁ????????

parasuk_ 20 сентября 2018 | 18:02

johnbmw: Проще перечислить у кого не вызывает. К счастью, популяция хомячков-сектантов с каждым годом сокращается

(комментарий скрыт)

m_doc 20 сентября 2018 | 17:39

Ходора можно праздравить с наступлением старческой деменции. Sic transit gloria mundi.

vinidbi 20 сентября 2018 | 17:43

m_doc: А кто же тогда ваша иконка-путин???

andreyfilippov 20 сентября 2018 | 18:12

vinidbi: >А кто же тогда ваша иконка-путин???
------------------
Альцгеймер

kara 20 сентября 2018 | 17:40

Так он этих киллеров следом и послал,!

johnbmw Евгений Большаков 20 сентября 2018 | 17:50

kara: сам то в это веришь???? или банальный копи-паст из методички??????

kondrat_vlad 20 сентября 2018 | 17:52

В Путинском стиле - мы уже привыкли что каждый месяц разбираем путинские убийства, то политиков которые много знали, то оппозиционных журналистов, то "сердечно-сосудистые недостаточности" бывших путинцев.

А самое плохое мы к этому привыкаем...общество становится равнодушным к тем тысячам убиенных, кровь которых на руках Путина и его банды убийц.

Один из ученых заметил, лицо Золотова - лицо убийцы. Глазенки бегают, речь песпорядочная и физиономия гориллы, такие сидят пожизненно, а не руководят войсками.

Может ли Золотов уничтожить Воронеж в угоду своему хозяину? Может....

Поэтому Ходорковскому, НАТО, Западу, США, Англии, Франции, Израилю верю.. ни одному путинцу не верю.

passanger 20 сентября 2018 | 17:56

Всё что касается здеших так называемых ЧВК, не прописанных ни в одном законе на сегодня - натуральный бандитизм и уголовщина, а так же основательная путинская закладка для будущей гражданской войны уже внутри РФ. Ребята, зализая во все
это, вы вступаете в абсолютно нелегальную сферу, где т.Путин лично чемоданами
денег проплачивает деятельность лишь частично обязанных быть ему лояльными
головорезов, которые убивают, убиваю и убивают за эти бабки. Дешевый
(по сравнению с использованием легальной армии) и сердитый способ ведения войны. Доказать же здесь практически ничего невозможно, передача денег и вообще
контакты никак не документируются(с дуру успели сделать пару совместных фоток с т.Путиным). Интересно, а сколько их всего на сегодня, этих частников у т.Путина&Ко,
на вооружении, ну хотя бы примерно? Впрочем, знания об этом не стоят того, чтобы
за них умирать.

passanger 20 сентября 2018 | 18:11

passanger: Я просто краем уха слышал, у этих частников в обороте сплошной
кэш и никаких счетов и карточек за пределами РФ...

kondrat_vlad 20 сентября 2018 | 18:15

passanger: Все это наводит на мысль,,, неужели солнцевские, малышевские и иные бандиты просто так смотрят на движение неучтенной наличности, неужели просто даже не отнимут...

passanger 20 сентября 2018 | 18:17

passanger: И к примеру на всей территории США и где-то еще эти путинские гаврики будут просто уничтожаться как бешенные собаки.

jblack2 20 сентября 2018 | 17:56

МБХ, может быть виднее, если он сам и нанял киллеров.
В противном случае, подобное заявление иначе чем гнилой отмазкой себя и назвать невозможно...

blackandwhite 20 сентября 2018 | 17:58

Миша даже знает фамилии этих киллеров, ведь лично им деньги выплатил. Верзилов бы половину присвоил.

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

dubitabam 20 сентября 2018 | 18:10

Доказательств не будет, они же секретные, ЦРУ продало Мишане - такова рабочая версия. Как можно верить вору-олигарху, тем более, нарушевшему слово, данное Путину. Ходорковский показал себя как Хозяином своего слова:))

grazschdanin 20 сентября 2018 | 18:11

это были русские киллеры
#
Что то долго тянул с этим громким обвинением зек Ходор, по приказу которого убили мэра Нефтеюганска.

unprejudiced 20 сентября 2018 | 18:19

Ходорковский сказал, что у него есть доказательства, подтверждающие эту информацию, но он их не предоставил.

Это надо в заголовок выносить. думаю есть те кто обладает доказательствами что ходор их убил, но они засекречены

ox1 20 сентября 2018 | 18:38

Похоже, у них в Лондоне мода такая пошла: у нас есть неопровержимые доказательства, но мы их них никому не покажем. А в ЦАР похоже следователи нормальные, профессиональные, не Петя с Мишей, след взяли, вот Ходор и заюлил, засуетился, про отравленные заговорил, стрелки превести пытается, мол, это не мы, потому что мы сами не местные. Ну, жучила, ну, каналья, как только земля таких носит...

tiridas 20 сентября 2018 | 18:42

П&Б сделали своё дело - Лондон понял, что обвинение Раши в "химической атаке" разваливается. И начал дискредитацию в СМИ имеющимися средствами. Сначала подключили bellingcat с "Новой газетой", однако исполнители смогли выдать лишь легко нейтрализуемую подделку. Подключили Х., который начал валить всё в одну кучу: ЧВК, заказные убийства, преследование журналистов, химатака на "правозащитника", расследующего трагедию в ЦАР и далее по кругу.
Вот только фигура Верзилова разрушает всю эту "конструкцию".

vovan19 20 сентября 2018 | 18:45

По словам неназванного источника, это были не неизвестные вооруженные люди, а «согласно имеющейся у нас рабочей версии убийства, это были киллеры Ходорковского. Они сначала застрелили одного из троих журналистов, а потом получили приказ прикончить остальных». Неназванный источник сказал, что у него есть доказательства, подтверждающие эту информацию, но он их не предоставил.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 18 сентября Поздравить…

5 274 6 5729 18.09
Kэхо москвы, общество, день рождения, события
Новости

В представленных Минобороны России документах на зенитную ракету комплекса «Бук» обнаружена ошибка Копия документа была заверена на год раньше подписания оригинала…

5 89 6 64864
Новости

На сирийской ракете, сбившей Ил-20, не было системы радиолокационного опознавания «Свой-чужой» Об этом заявляют в Минобороны…

5 66 6 6071
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Право силы побеждает силу права Если бы все страны мира, в дела которых вмешивалась Америка, ввели санкции, США стали бы государством — абсолютным изгоем…

5 151 6 15126 16.09
Kсша, санкции, политика, мнения
Блоги

+ Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Ракета, сбившая самолет, произведена в Подмосковье в 1986 году и отправлена на Украину, откуда в Россию не возвращалась, — так сказал начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны…

5 682 6 70886 17.09
8читать ;смотреть
Kукраина, катастрофы, конфликты, расследования, минобороны, видео, события
Блоги

Алексей Златкин юрист-правозащитник, блогер

Ассадовцы сбили, а виноват Израиль— общероссийская стратегия дурдома Тут конечно сразу логично поинтересоваться, как это Израилю собственно удалось, что бы их стратегические противники явились одновременно и техническими исполнителями их коварных замыслов…

5 88 6 10194 18.09
Kизраиль, сирия, рф, события
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Не Путин развалил Украину. Визы и высокий забор, срочно Именно такой шаг заставил бы украинские политические элиты встать на дыбы и  биться за его отмену, и снос забора, показывая, что вот они наконец добились улучшений отношения с Россией…

5 342 6 41022 08:30
Kрф, украина, политика, общество, власть, мнения
Новости

Россия в ответ на крушение самолета в Сирии перестанет помогать Израилю в некоторых вопросах Один из возможных шагов – это отказ от переговоров с Ираном и движением Хезболла…

5 103 6 60064
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Почему отделение Украинской церкви неизбежно Русская церковь политизирована, финансово, организационно и даже кадрово зависима от власти. Поэтому она была обречена потерять влияние на Украине с самого распада Российской Империи…

5 62 6 8220 14.09
Kобщество, церковь, религия, события
Новости

Валентина Матвиенко заявила, что Россия хочет выйти из Совета Европы На встрече с главой ПАСЕ Лилиан Мори Паскье Матвиенко сказала, что такое решение «назревает»...

5 37 6 5024
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Олег Сенцов может умереть в любой момент Всю полноту ответственности за жизнь Олега Сенцова несет лично Путин. Не ФСИН, не генерал Москалькова, не тюремщики, не врачи колонии — все они только выполняют указания, — не они, а лично Владимир Путин…

5 54 6 7505 14.09
Kобщество, сенцов, власть, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Случившееся расценено МО РФ, как враждебные и провокационные действия Израиля Руководство Израиля на словах постоянно заявляет о высоком уровне дружеских отношений с Россией. Всё это остаётся разговорами, если на деле происходят подобные трагические инциденты…

5 135 6 20802 18.09
Kполитика, общество, власть, израиль, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Назначил заместителей мэра Печатников Леонид Михайлович переходит на другую работу. Я очень благодарен ему, что он согласился, правда, с большим трудом и неохотой, но все же согласился поработать какое-то время в Правительстве Москвы…

5 49 6 7498 19.09
Kправительство, политика, мэрство, мнения
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

2981456

5 43 6 6774 17:08
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, общество, мнения, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ночная смена поработала Почему «Беллингкэт» 5 месяцев ничего не представили общественности в виде фотографий, скриншотов, видео Петрова и Боширова, совершающих что-то, хотя бы вызывающее вопросы?..

5 528 6 87763 14.09
Kрасследования, скрипаль, рф, великобритания, мнения
Блоги

+ «Марш сирот» пройдет в Биробиджане «Марш сирот» пройдет в Биробиджане Его участники пытаются добиться от властей жилья, которое положено сиротам бесплатно…

5 75 6 12756 16.09
8читать ;смотреть
Kхабаровск, митинги, акции, события

Популярное за неделю

Новости

The Bell: Целью фальсификаций в Приморье была последующая отмена результатов Когда в штабе Тарасенко поняли, что его соперник Андрей Ищенко выигрывает с крупным отрывом, там «началась паника»...

5 34 6 46747
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Такие типичные любители готики из средней полосы России, которые, видимо, вскоре станут депутатами и создадут межфракционную группу с Андреем Луговым…

5 183 6 159195 15.09
#слушать 47:26 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Анализируя имеющиеся на сегодня сведения о гибели Боинга, как вы думаете, чья была ракета?
5 71 6 12396 17.09
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Что меня больше всего поразило в интервью «Не хотим, чтобы нас узнавали, не хотим, чтобы нас фоткали» — говорят люди, пришедшие не в газету, не на радио, а на телевидение — ну чтоб теперь точно узнавали…

5 433 6 341301 13.09
Kобщество, расследования, скрипаль, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Бедный Гундяев Бедный Гундяев С помощью кадила забирается не мёд, а деньги у прихожан…

5 90 6 110716 17.09
Kрпц, украина, конфликты, религия, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7273946
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3665526

Сегодня в эфире