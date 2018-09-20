Михаил Ходорковский заявил, что российских журналистов в ЦАР расстреляли русские киллеры
Об этом он рассказал в интервью изданию Дейли Бист. По словам Ходорковского, это были не неизвестные вооруженные люди, а «согласно имеющейся у нас рабочей версии убийства, это были русские киллеры. Они сначала застрелили одного из троих журналистов, а потом получили приказ прикончить остальных». Как отмечает издание, Ходорковский сказал, что у него есть доказательства, подтверждающие эту информацию, но он их не предоставил.
Напомним, Михаил Ходорковский финансировал Центр управления расследованиями, который направил в ЦАР Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Они собирались снять документальный фильм о деятельности ЧВК Вагнера, которую связывают с прокремлевским миллиардером Евгением Пригожиным.
Комментарии50
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gregor 20 сентября 2018 | 17:33
Гниды ,убийцы .... портяночное дерьмо .
johnbmw Евгений Большаков 20 сентября 2018 | 17:34
gregor: работа у них ТАКАЯ ... ничего не попишешь ...
mbh_vor__n1 20 сентября 2018 | 17:38
МБХ - ВОР /Дважды доказано с суде/
Где мбх - там исторически заказные убийства.
А следовательно - кладём на любые его мудрствования... с прибором!
johnbmw Евгений Большаков 20 сентября 2018 | 17:40
mbh_vor__n1: ваше ПРАВО класть любую свою часть в Любую кучку ... УСПЕХОВ!!!!
blinorozhiy_chmo 20 сентября 2018 | 17:45
Мало того, что МБХ - ВОР.
Любой знает - МБХ был главным заказчиком убийств госчиновников, партнеров и конкурентов. Неудивительно, что теперь и на журналистской крови он зарабатывает свои печеньки.
Так какое ему доверие? НИ-КА-КО-ГО.
johnbmw Евгений Большаков 20 сентября 2018 | 17:48
blinorozhiy_chmo: "Любой знает" - это любой из савушкинского з/п списка ???????
kondrat_vlad 20 сентября 2018 | 17:54
blinorozhiy_chmo: Вам пригожинским, которых шпилят денно и нощно - верить тоже нельзя...вы содомиты, лжете как и ваш главный содомит Пуйтин.
blinorozhiy_chmo 20 сентября 2018 | 18:35
kondrat_vlad: Что ты тут делаешь, какел, на российском сайте?
Чемодан-вокзал-Львов!
Ах, да... там тебе на Великом русском говорить теперь запретили. Ну, выучи обезьяний, прокатит, поймут. ;)
andreyfilippov 20 сентября 2018 | 18:09
blinorozhiy_chmo:> Любой знает - МБХ был главным заказчиком убийств
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Если бы кремлевская Терпила это "знала", она бы сгноила Ходорковского в тюрьме.
andreyfilippov 20 сентября 2018 | 18:07
mbh_vor__n1: Ответьте честно - кто, по-Вашему, больше любит доллары - Ходорковский или Путин?
danko1 20 сентября 2018 | 17:41
johnbmw: Защищать бандитов и воров во власти и приближенного к ним вора Пригожина, которые в ЦАР жирный кусок захватить пожелали, только такие же тупые бандиты и могут, которые готовы убивать за деньги.
Иного и быть не может, когда бандит Золотов со средним образованием, который по словам Коржакова даже рапорт составить не мог, не владея русским письменным и за него другие писали, теперь власть.
Бандиты во власти, которых нелюди-бандиты защищают, убивая тех, кто не дает им преступления тайно совершать.
blinorozhiy_chmo 20 сентября 2018 | 17:48
danko1: ПУК @@@
danko1 20 сентября 2018 | 17:54
blinorozhiy_chmo: Гастоэнтеролог тупой портянке не помог?
vezdehod 20 сентября 2018 | 17:53
Кто бы а этом сомневался - вели из Москвы, так как точно знали куда они направляются.
yulya_cikina 20 сентября 2018 | 17:55
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johnbmw Евгений Большаков 20 сентября 2018 | 17:58
yulya_cikina: Осенне ОБОСТРЕНИЕ в разгаре???? сочувствую :-((((
kotvinder2 20 сентября 2018 | 18:02
johnbmw: С бОтАмИ рАзГоВаРиВаЕшЬ ? сОчУсТвУю
guini 20 сентября 2018 | 18:08
johnbmw: yulya_cikina: это больше похоже на рекламу по р но сайта
put__out 20 сентября 2018 | 18:09
johnbmw: Портянычи пустились во все тяжкие...
astet 20 сентября 2018 | 18:27
johnbmw: и не просто русские киллеры,
а киллеры связанные в итоге с Кремлём!
varlam59 20 сентября 2018 | 17:48
gregor: Вы и есть настоящие гниды вместе с Ходорковским обвиняя русских, но предоставляя доказательств. Такие как вы всегда были дерьмом и гнидами.
johnbmw Евгений Большаков 20 сентября 2018 | 17:51
varlam59: БУДУТ доказательства!!! не переживай ТАК ... всему СВОЁ время ...
grazschdanin 20 сентября 2018 | 18:13
johnbmw: А разве обвинение без доказательств не есть клевета? Почему либералы наплевали на презумпцию невиновности?
varlam59 20 сентября 2018 | 17:50
gregor: "не предоставляя доказательств"
Ещё раз повторю, что вы гниды. А Ходорковский сущая мразь.
dubitabam 20 сентября 2018 | 18:13
gregor: эк Вы Ходорковского окропили))
Однако он еще, как шестерка, слова данное не держит
johnbmw Евгений Большаков 20 сентября 2018 | 17:34
Подтверждается Самая Вероятная версия ... и ведь почему-то это НЕ Удивляет ...
motooppic 20 сентября 2018 | 17:37
Всем понятно, что Ходорковский это убийство и проплатил. Тварь бандитская!
johnbmw Евгений Большаков 20 сентября 2018 | 17:41
motooppic: огласите ВЕСЬ список тех, кому "Всем понятно, что Ходорковский это убийство и проплатил. Тварь бандитская!" ... буду ОЧЕНЬ признателен ...
unprejudiced 20 сентября 2018 | 18:21
motooppic: Это всем очевидно. Никаких вагнеровцев то там нет, но шумиху надо было поднять, поэтому самая простая причина - убить журналюг
parasuk_ 20 сентября 2018 | 17:39
Мечется еврей ходорковский как таракан по сковородке. Но его причастность уже сомнений не вызывает :)
johnbmw Евгений Большаков 20 сентября 2018 | 17:44
parasuk_: у вас??? или у кого-то ЕЩЁ????????
parasuk_ 20 сентября 2018 | 18:02
johnbmw: Проще перечислить у кого не вызывает. К счастью, популяция хомячков-сектантов с каждым годом сокращается
m_doc 20 сентября 2018 | 17:39
Ходора можно праздравить с наступлением старческой деменции. Sic transit gloria mundi.
vinidbi 20 сентября 2018 | 17:43
m_doc: А кто же тогда ваша иконка-путин???
andreyfilippov 20 сентября 2018 | 18:12
vinidbi: >А кто же тогда ваша иконка-путин???
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Альцгеймер
kara 20 сентября 2018 | 17:40
Так он этих киллеров следом и послал,!
johnbmw Евгений Большаков 20 сентября 2018 | 17:50
kara: сам то в это веришь???? или банальный копи-паст из методички??????
kondrat_vlad 20 сентября 2018 | 17:52
В Путинском стиле - мы уже привыкли что каждый месяц разбираем путинские убийства, то политиков которые много знали, то оппозиционных журналистов, то "сердечно-сосудистые недостаточности" бывших путинцев.
А самое плохое мы к этому привыкаем...общество становится равнодушным к тем тысячам убиенных, кровь которых на руках Путина и его банды убийц.
Один из ученых заметил, лицо Золотова - лицо убийцы. Глазенки бегают, речь песпорядочная и физиономия гориллы, такие сидят пожизненно, а не руководят войсками.
Может ли Золотов уничтожить Воронеж в угоду своему хозяину? Может....
Поэтому Ходорковскому, НАТО, Западу, США, Англии, Франции, Израилю верю.. ни одному путинцу не верю.
passanger 20 сентября 2018 | 17:56
Всё что касается здеших так называемых ЧВК, не прописанных ни в одном законе на сегодня - натуральный бандитизм и уголовщина, а так же основательная путинская закладка для будущей гражданской войны уже внутри РФ. Ребята, зализая во все
это, вы вступаете в абсолютно нелегальную сферу, где т.Путин лично чемоданами
денег проплачивает деятельность лишь частично обязанных быть ему лояльными
головорезов, которые убивают, убиваю и убивают за эти бабки. Дешевый
(по сравнению с использованием легальной армии) и сердитый способ ведения войны. Доказать же здесь практически ничего невозможно, передача денег и вообще
контакты никак не документируются(с дуру успели сделать пару совместных фоток с т.Путиным). Интересно, а сколько их всего на сегодня, этих частников у т.Путина&Ко,
на вооружении, ну хотя бы примерно? Впрочем, знания об этом не стоят того, чтобы
за них умирать.
passanger 20 сентября 2018 | 18:11
passanger: Я просто краем уха слышал, у этих частников в обороте сплошной
кэш и никаких счетов и карточек за пределами РФ...
kondrat_vlad 20 сентября 2018 | 18:15
passanger: Все это наводит на мысль,,, неужели солнцевские, малышевские и иные бандиты просто так смотрят на движение неучтенной наличности, неужели просто даже не отнимут...
passanger 20 сентября 2018 | 18:17
passanger: И к примеру на всей территории США и где-то еще эти путинские гаврики будут просто уничтожаться как бешенные собаки.
jblack2 20 сентября 2018 | 17:56
МБХ, может быть виднее, если он сам и нанял киллеров.
В противном случае, подобное заявление иначе чем гнилой отмазкой себя и назвать невозможно...
blackandwhite 20 сентября 2018 | 17:58
Миша даже знает фамилии этих киллеров, ведь лично им деньги выплатил. Верзилов бы половину присвоил.
dubitabam 20 сентября 2018 | 18:10
Доказательств не будет, они же секретные, ЦРУ продало Мишане - такова рабочая версия. Как можно верить вору-олигарху, тем более, нарушевшему слово, данное Путину. Ходорковский показал себя как Хозяином своего слова:))
grazschdanin 20 сентября 2018 | 18:11
это были русские киллеры
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Что то долго тянул с этим громким обвинением зек Ходор, по приказу которого убили мэра Нефтеюганска.
unprejudiced 20 сентября 2018 | 18:19
Ходорковский сказал, что у него есть доказательства, подтверждающие эту информацию, но он их не предоставил.
Это надо в заголовок выносить. думаю есть те кто обладает доказательствами что ходор их убил, но они засекречены
ox1 20 сентября 2018 | 18:38
Похоже, у них в Лондоне мода такая пошла: у нас есть неопровержимые доказательства, но мы их них никому не покажем. А в ЦАР похоже следователи нормальные, профессиональные, не Петя с Мишей, след взяли, вот Ходор и заюлил, засуетился, про отравленные заговорил, стрелки превести пытается, мол, это не мы, потому что мы сами не местные. Ну, жучила, ну, каналья, как только земля таких носит...
tiridas 20 сентября 2018 | 18:42
П&Б сделали своё дело - Лондон понял, что обвинение Раши в "химической атаке" разваливается. И начал дискредитацию в СМИ имеющимися средствами. Сначала подключили bellingcat с "Новой газетой", однако исполнители смогли выдать лишь легко нейтрализуемую подделку. Подключили Х., который начал валить всё в одну кучу: ЧВК, заказные убийства, преследование журналистов, химатака на "правозащитника", расследующего трагедию в ЦАР и далее по кругу.
Вот только фигура Верзилова разрушает всю эту "конструкцию".
vovan19 20 сентября 2018 | 18:45
По словам неназванного источника, это были не неизвестные вооруженные люди, а «согласно имеющейся у нас рабочей версии убийства, это были киллеры Ходорковского. Они сначала застрелили одного из троих журналистов, а потом получили приказ прикончить остальных». Неназванный источник сказал, что у него есть доказательства, подтверждающие эту информацию, но он их не предоставил.