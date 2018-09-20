Михаил Ходорковский заявил, что российских журналистов в ЦАР расстреляли русские киллеры

Об этом он рассказал в интервью изданию Дейли Бист. По словам Ходорковского, это были не неизвестные вооруженные люди, а «согласно имеющейся у нас рабочей версии убийства, это были русские киллеры. Они сначала застрелили одного из троих журналистов, а потом получили приказ прикончить остальных». Как отмечает издание, Ходорковский сказал, что у него есть доказательства, подтверждающие эту информацию, но он их не предоставил.

Напомним, Михаил Ходорковский финансировал Центр управления расследованиями, который направил в ЦАР Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Они собирались снять документальный фильм о деятельности ЧВК Вагнера, которую связывают с прокремлевским миллиардером Евгением Пригожиным.