WADA проголосовало за восстановление в правах Российского антидопингового агентства, — сообщают СМИ. Это означает, что у наших спортсменов может снова появиться возможность выступать с национальными знаками отличия, — сказал в эфире телеканала РБК глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев.

Он добавил, что теперь спортсмены смогут проходить допинг-контроль на территории России.

Всемирное антидопинговое агентство может снова дисквалифицировать российское антидопинговое агентство, если Россия не предоставит до конца года базу данных московской антидопинговой лаборатории. База будет полностью проанализирована до 30 июня следующего года.