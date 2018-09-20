WADA проголосовало за восстановление в правах Российского антидопингового агентства
WADA проголосовало за восстановление в правах Российского антидопингового агентства, — сообщают СМИ. Это означает, что у наших спортсменов может снова появиться возможность выступать с национальными знаками отличия, — сказал в эфире телеканала РБК глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев.
Он добавил, что теперь спортсмены смогут проходить допинг-контроль на территории России.
Всемирное антидопинговое агентство может снова дисквалифицировать российское антидопинговое агентство, если Россия не предоставит до конца года базу данных московской антидопинговой лаборатории. База будет полностью проанализирована до 30 июня следующего года.
Комментарии2
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zik14 20 сентября 2018 | 17:17
Я, кажется, понял! В этом вашем ВАДА собрались одни прокремлевские наймиты Путина! К бабке не ходи...
yulya_tcikina 20 сентября 2018 | 17:18
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk