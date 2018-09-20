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17:01, 20 сентября 2018

Членам российского правительства запретили критиковать федеральный бюджет

Соответствующее распоряжение отдал премьер Дмитрий Медведев.

Статс-секретарям — заместителям руководителей федеральных органов исполнительной власти предписывается при рассмотрении законопроекта о бюджете и сопутствующих законопроектов на заседаниях комитетов в палатах Федерального собрания «не допускать высказывания позиций, отличных от позиции правительства Российской Федерации». Об этом сообщает портал Znak.com со ссылкой на телеграм-канал Незыгарь. В качестве доказательства приводится фрагмент документа, подписанного премьером. Минфину поручено вести мониторинг и при выявлении случаев «крамолы» докладывать главе аппарата правительства Константину Чуйченко для подготовки соответствующих предложений председателю правительства.

Сегодня правительство обсуждало проект бюджета на 2019— 2021 годы. Как отметил Медведев, впервые за последние 8 лет он будет профицитным. Согласно документу, ежегодные затраты на оборону будут около 3 триллионов рублей. При этом на образование будет тратиться не более 900 миллиардов.

Комментарии

5

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danko1 20 сентября 2018 | 17:07

Пушечное мясо не должно быть умным.
Маразм растет и предела не имеет.
Медведев- посмешище полное.

polsan 20 сентября 2018 | 17:07

Нуу, тут своё веское резкое слово должны сказать настоящие коммунисты Зюганов со своей питающейся столько лет из бюджета партией приспособленцев... ну и все остальные борцы за светлое будущее своё и своих родственников с позволения сказать партии! ))

otets_zvezdonyi 20 сентября 2018 | 17:07

страна непуганых идиотов...

orein51 20 сентября 2018 | 17:12

"Слава вездесущему и солцеподобному, всеулучшаещуму и всепоглащаещуму нашему отечесвеннуму медведю!" [из призывоа цкер]

dvdd 20 сентября 2018 | 17:13

Да запретите вы уже вообще ВСЁ! Разрешите только обращаться к властителям и силовикам «Ваша Милость»

(комментарий скрыт)

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