Несколько силовиков пострадали в столкновении с местными жителями в Кабардино-Балкарии

Конфликт на национальной почве в балкарском селе Кенделен начался накануне, его спровоцировала группа кабардинской молодежи. Об этом «Эху Москвы» рассказал член общественного движения балкарского народа Магомед Апшаев.

Он считает, что за действиями кабардинцев стоят влиятельные люди извне, которые хотят создать напряженную обстановку на всем Северном Кавказе.