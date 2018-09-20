Несколько силовиков пострадали в столкновении с местными жителями в Кабардино-Балкарии
Конфликт на национальной почве в балкарском селе Кенделен начался накануне, его спровоцировала группа кабардинской молодежи. Об этом «Эху Москвы» рассказал член общественного движения балкарского народа Магомед Апшаев.
Он считает, что за действиями кабардинцев стоят влиятельные люди извне, которые хотят создать напряженную обстановку на всем Северном Кавказе.
Комментарии5
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goshan31 20 сентября 2018 | 17:04
Я даже знаю этих " влиятельных людей извне"..., они не сходят с экранов ЦТ.
jjuddgge_ddrredd 20 сентября 2018 | 17:07
Мне приходилось бывать и в Закавказье, и на Северном Кавказе. И даже пожить около года (командировка) в Ереване, пару месяцев - в Тбилисо, правда много-много лет назад.
Мои наблюдения.
Там ВСЕ нанавидят всех.
Армяне - азербайджанцев, и это взаимно.
Грузины - осетин.
Кабардинцы - балкарцев.
Чеченцы - ингушей (это не один народ, скажите что чеченцы и ингуши один народ, ингушу например, и в лучшем случае услышите саркастический смех, в худшем - ноги в руки и бегом).
И т.д.
У русских же незавидное положение в этих регионах. Поддержал разок кто-нибудь из русских кабарду - все русские уже записаны во враги балкарцев. И наоборот. Русские там - как прокладки, на которых взаимную ненависть туземцев выместить может любой.
В чём абсолютно прав покойный Немцов - надо отгородиться было стеной от Чечни. И вообще, от всех этих северокавказских республик. И пусть они выясняют между собой, кто из них круче, без привлечения русских материальных ресурсов. Федеральное финансирование Чечни в 7(!) раз больше, чем среднестатист. росссийской губернии.
То же самое и в Сирии. Все нанавидят всех. Алавиты, шииты, суниты, курды. В Сирии нет у России никаких интересоффф, кроме понтов Пути.
ЗЫ. Мне очченнь нравится Грузия. Раз в 2 года езжудней на 10 туда, как турист, и не только в Тбилисо или Сигнахи. Бываю и в Местиа, и Ушгули...Великая Маленькая Страна. Уважаю грузин. Холёные, следят за собой. К грузинкам отношение более сложное - не буду лицемерить, в своей массе они страшненькие, но как женщины, если не обращать внимание на внешние достоинства - умницы, мудрые и очень доброжелательные.
Хе-хе.
jjuddgge_ddrredd 20 сентября 2018 | 17:09
jjuddgge_ddrredd: Самое смешно, хохлотролли и демшиза опять кудахтают о развале России. Украинда (жопа Европы) теряет 1 млн в год населения (хохлята бегут из этого Европейского Сомали в Польшу, драить толчки пшекам)), потеряли Крым и Донбасс, навсегда. Их главная мечта - импичмент Трампа (переизберётся легкро в 2020г) и развал России (анреал, хотя Я бы не против потерять Чечню и Ингушетию сместе с Дагестаном). Россия - НАВЕКА а путинизм - временно, хохлотролли же могут только истерично гадить в свои всегда влажные труселя, как всегда...хе-хе.
У России только один геополитический интерес. И задача восстановления СПРАВЕДЛИВОСТИ. Вернуть сворованные у России коммуняками, Хрущём, Лениным, вернуть территории восточнее Днепра
Донбасс и Крым никакого отнрошения к Украине НИКОГДА НЕ ИМЕЛИ. Сворованы были у России и находились под бандеровской оккупацией.
Возвращены домой теперь. Всего делов-то.
На очереди - Харьков, Одесса, Днепропетровск. Процесс пошёл.
ЗЫ. На "международные законы" ссылаются лузеры от бессилья. США пюлюёт на все "международные законы" и соглашения. А наш Ядерный Потенциал сравним с американским.
Все территории восточнее Днепра и население коренное там - сворованы коммуняками и русофобами Лениным и Хрущём у России. Крым, Донбасс - это Россия, находились много лет под оккупацией украинцев. Наглые хохлы всерьёз считали эти сворованные у России земли - Украиной. Но и наглецы же!
Днепропетровск, Харьков, Одесса - все эти земли и тамошнее коренное население до сих пор под фашистской бандеровской оккупацией. Но процесс - пошёл. Крым и Донбасс - это начало процесса.
ЗЫ. Майданутых бандерлогофф сегодня оставляю за скобками. Я сегодня добрый. Ну что с них взять? Пусть скачут, жгут покрышки - может им это нравится, бандерлоги же.Украинда - жопа Европы, несчастная страна, население которой мечтает о кружевных труселяххх...хе-хе
belovnikita 20 сентября 2018 | 17:07
"страдальцы" то вы не наши))
dominator13 20 сентября 2018 | 17:09
а силовики-чеченцы и ингуши?