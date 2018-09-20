Госдума приняла поправки, которые вводят ответственность за отказ удалять или опровергать недостоверную информацию

Госдума приняла в третьем чтении поправки, которые вводят административную и уголовную ответственность за отказ удалять или опровергать недостоверную информацию по решению суда. Граждан будут штрафовать на сумму до 20 тысяч рублей, должностных лиц – на 50 тысяч, организации – на 200 тысяч рублей. Повторное неисполнение решения суда будет караться административным арестом или обязательными работами.

Уголовная ответственность грозит нарушителю, если он отказывается удалять информацию больше одного года.