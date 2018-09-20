Госдума приняла поправки, которые вводят ответственность за отказ удалять или опровергать недостоверную информацию
Госдума приняла в третьем чтении поправки, которые вводят административную и уголовную ответственность за отказ удалять или опровергать недостоверную информацию по решению суда. Граждан будут штрафовать на сумму до 20 тысяч рублей, должностных лиц – на 50 тысяч, организации – на 200 тысяч рублей. Повторное неисполнение решения суда будет караться административным арестом или обязательными работами.
Уголовная ответственность грозит нарушителю, если он отказывается удалять информацию больше одного года.
Комментарии8
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viliv1 20 сентября 2018 | 16:40
Ща быстренько наклепают удобных для себя закончиков.
julyatsikinna 20 сентября 2018 | 17:01
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk
polsan 20 сентября 2018 | 16:47
А кто будет решать, достоверная это информация или нет, вот в чём вопрос! ))
trans 20 сентября 2018 | 16:50
Зато себе депутаты снизили штрафы за неявку на заседания без уважительной причины. Такие няшки....
ebyliberactov 20 сентября 2018 | 16:57
Значитс эхо с дождём и новую газету ждут нищета и прозябание - все доходы уйдут на покрытие фейков. На все 100 поддерживаю этот закон. А наших вривых хомяков ждутс трудные времена - времена поисков пропитания из мусорных контейнеров.
biathlete 20 сентября 2018 | 17:02
Огромный аппарат, 450 депутанов, несколько сотен их помощников, стенографистки, уборщицы, водители и инженерный персонал здания госдуры трудятся в поте лица в результате, принимая в трех чтениях поправки, которые хотят применить к единственному человеку - А.Навальному и его ФБК - за отказ удалять правду об уточках, росгвардейцах и прочих гамноедах земли русской. Умопомрачительная эффективность! Больше ада!
zhrv 20 сентября 2018 | 17:04
Впряглась за своего гвардейца, и других прохвостов?
fedor57 20 сентября 2018 | 17:12
Очевидно закон против расследований Навального, а по сути нарушает конституцию, гарантирующую свободу слова.