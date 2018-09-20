Федеральный бюджет на следующий год впервые за последние 8 лет будет профицитным
Об этом премьер-министр Медведев заявил на заседании правительства, где обсуждался план бюджета на ближайшие три года. При этом Медведев предупредил, что в ближайшие годы следует ожидать расширение торговых войн и усиление протекционизма и санкционного давления. Между тем, в правительстве вводится запрет на критику проекта бюджета. Об этом сообщает Znak.com. В документе за подписью Медведева статс-секретарям, заместителям руководителей федеральных органов предписывается «не допускать высказывание позиций, отличных от позиции правительства». Минфину поручено вести мониторинг и при выявлении нарушений докладывать главе аппарата правительства Константину Чуйченко.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vasya_von_smetankin 20 сентября 2018 | 16:39
И "Федеральный бюджет" будет профицитным, и жрать будем меньше...
ed10075 20 сентября 2018 | 16:43
Бюджет профицитный не из-за того ли, что у пенсионеров деньги отобрали?
julyatsikinna 20 сентября 2018 | 17:01
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk
otets_zvezdonyi 20 сентября 2018 | 17:04
нефть по 80, курс доллара по 70, бюджет полон бумаги, за которую ничего нельзя купиь... вот такой у них профицит