Журналист Максим Новиков написал в Фейсбуке, что двое мужчин пытались избить его во дворе его дома в центре Твери

Нападавшие ударили Новикова по голове, когда он выходил из подъезда, а затем распылили ему в лицо перцовый баллончик. Журналист зафиксировал травмы в городской больнице и подал заявление в полицию. Как отмечает Медиазона, это уже второе нападение на Максима Новикова. Первый случай произошел в 2013-ом году. СК тогда возбудил уголовное дело, но нападавших так и не нашли. Оба нападения журналист связывает со своей работой.