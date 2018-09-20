Журналист Максим Новиков написал в Фейсбуке, что двое мужчин пытались избить его во дворе его дома в центре Твери
Нападавшие ударили Новикова по голове, когда он выходил из подъезда, а затем распылили ему в лицо перцовый баллончик. Журналист зафиксировал травмы в городской больнице и подал заявление в полицию. Как отмечает Медиазона, это уже второе нападение на Максима Новикова. Первый случай произошел в 2013-ом году. СК тогда возбудил уголовное дело, но нападавших так и не нашли. Оба нападения журналист связывает со своей работой.
Комментарии5
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forum_participant 20 сентября 2018 | 16:40
Новость в том что он написал что то в Фейсбуке или то что его пытались избить во дворе дома?
ebyliberactov 20 сентября 2018 | 16:59
За хорошее людей не бьют - значит было за что!
julyatsikinna 20 сентября 2018 | 17:02
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk
evgeny_biolog 20 сентября 2018 | 17:05
"Оба нападения журналист связывает со своей работой."
Может, лучше бросить такую работу?
motooppic 20 сентября 2018 | 17:13
нам на этих журналистов демократически нас*ать и оппозиционно растереть!