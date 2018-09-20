Британская полиция рассматривает инсценировку как одну из возможных версий нового отравления в Солсбери
16 сентября уроженка Россия Анна Шапиро и ее муж Алекс Кинг были доставлены в больницу из итальянского кафе. Газета Sun опубликована интервью с Шапиро, в котором та связала отравление с российской разведкой, однако 19 сентября газета удалила этот материал «по юридическим причинам». Местная полиция заявила, что не считает случившееся подозрительным. В больнице Солсбери сообщили, что в анализах Шапиро и Кинга не было обнаружено никаких ядовитых веществ. Между тем, ВВС-News со ссылкой на источники передает, что полицейские не исключают и других версий до тех пор, пока не допросят Алекса Кинга.
Комментарии9
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ematveev 20 сентября 2018 | 16:38
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Газета Sun опубликована интервью с Шапиро, в котором та связала отравление с российской разведкой
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Да не с разведкой она отравление связала, а с Путиным. И "Сан" об этом написало. И местное хомячье стадо два дня жевало эту тему.
Тупость этой публикации теперь стала очевидна даже для "Сан", и оно вынуждено было удалить этот материал (видимо, в комментах началось дикое веселье).
Интересно, местным хомячкам когда очевидное станет понятным?
julyatsikinna 20 сентября 2018 | 17:03
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eduard1958 20 сентября 2018 | 16:42
Не надо вешать на Окурка выдуманные преступления,он еще не отсидел за совершенные на самом деле.
sergirusso 20 сентября 2018 | 16:48
Гэбуха следы путает - ясен пень...
ox1 20 сентября 2018 | 16:56
Израильская "модель" уже на пороге возрастного предела, поэтому решила на волне общего психоза повысить свою капиталиацию и тарифы на свои услуги. А что, расчет правильный.
dadmorose 20 сентября 2018 | 16:57
Два мира, два Шапиро
sg101 20 сентября 2018 | 16:58
Можно опдумать первое не инсценировка. Тут хоть все логично. Пожрал - поплохело. А там за ручку подержался - погулял - пожрал - вышел и только на скамейке замахал руками. Охуенное Боевое отравляющее вещество..
ebyliberactov 20 сентября 2018 | 17:08
Склоняюсь, что её папой был сам генералиссимус Суворов, а мамой царица Елизавета, а так всё в норме много лет являясь девкой по вызову в московских борделях.
andy66 20 сентября 2018 | 17:11
этот трюк старый как мир: когда засыпались - нужно создать искусственное алиби, инсценировав преступление с характерным почерком, но в тот момент, когда подозреваемый имеет явное алиби...
ОЧЕНЬ старый трюк