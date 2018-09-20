Всемирное антидопинговое агентство может снова дисквалифицировать российское антидопинговое агентство
Всемирное антидопинговое агентство может снова дисквалифицировать российское антидопинговое агентство, если Россия не предоставит до конца года базу данных московской антидопинговой лаборатории. База будет полностью проанализирована до 30 июня следующего года, — сообщает ТАСС. Ранее сегодня в исполкоме ВАДА российское агентство было восстановлено в правах, при этом 9 человек проголосовали «за», двое «против», один воздержался.
Комментарии7
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jetsam 20 сентября 2018 | 16:36
@если Россия не предоставит до конца года базу данных@
спокуха!
петров и баширов уже восстанавливают эту базу
в долгопрудненском букЦовском соборе.
"восстановленному верить" уже надписано!
осталось еще 33333333333333 пробы восстановить
и ключик у нас в кармане.
jjuddgge_ddrredd 20 сентября 2018 | 16:40
Лично Я за полный забан русского спорта на межд. соревнованиях.
Объясняю.
Российские спортсмены - люди довольно ограниченные, малограмотные. Сужу по биатлону, которым интересуюсь, болею, раньше, когда был помоложе, например даже в Финляндию ездил на этап Кубка Мира на уикэнд.
Так вот, ВСЕ спортсмены из ЛЮБОЙ страны владеют свободно англ. языком, как языком межнац. общения. Наши - никто. Даже наша суперзвезда (уличённая правда в употр. допинга) Зайцева, 3/4 года проводящая за рубежом - ни бэ ни мэ по англ. Или Шипулин - пару слов на награждении связать не может не то что на англ, но и на русском. Зато все вылизывают у Пути, что бы потом стать депутатом. Стыдно.
И сравните с Фуркадом, Бёшкой-джуниором или Соукаловой-Коукаловой(закончила выступать). Философствуют, рассуждают о жизни на английском, весёлые, с разносторонними интересами (Коукалова профессионально поёт и записывает синглы).
А допинг - это заслуга Пути. Если победителям ОИ и ЧМ выплачивают призовые сотни тысяч долларов, дарят квартиры и БМВ в дорогих спекс, то low-IQ подросток из Мухосранска уже с 14 лет сидит на допинге и побеждает на юношеских соревнованиях.
И сравните с Норвегией, где уровеньжизни НАМНОГО ВЫШЕ, чем в России. Там нет призовых от государства. Вместо этого призёрам ОИ выдаётся грант на получение образования, например.
Только забан русского спорта может вылечить русский спорт, а деньги вместо допингистов должны быть направлены пэнзионэрам.
Хе-хе.
vasya_von_smetankin 20 сентября 2018 | 16:41
Чёртовы русофобы!
Они хотят лишить нас нашего суверенного Моченосного Права!
Ничего, ничего... будем подменять какахи, если что...
ka_mate 20 сентября 2018 | 16:58
Какой же накал страстей вокруг мочи ?!
jjuddgge_ddrredd 20 сентября 2018 | 17:03
ka_mate: ??
Речь идёт о допинге, а не о моче. Моча - это то, что тебе регулярно в головёнку твою пустую ударяет)))
splin2 20 сентября 2018 | 17:16
jjuddgge_ddrredd: о моче тоже//
"если Россия не предоставит до конца года базу данных"
А База данных это пробы мочи, "арестованные" СК РФ с целью недопуска ВАДА к ним.
"О сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух" и ВАДА.))
julyatsikinna 20 сентября 2018 | 17:03
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk