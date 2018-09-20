Всемирное антидопинговое агентство может снова дисквалифицировать российское антидопинговое агентство, если Россия не предоставит до конца года базу данных московской антидопинговой лаборатории. База будет полностью проанализирована до 30 июня следующего года, — сообщает ТАСС. Ранее сегодня в исполкоме ВАДА российское агентство было восстановлено в правах, при этом 9 человек проголосовали «за», двое «против», один воздержался.