Режиссером нового фильма о Джеймсе Бонде станет американец Кэри Фукунага
С его кандидатурой согласились продюсеры фильма и исполнитель главной роли Дэниэл Крэйг. Съемки начнутся в марте следующего года. Выход очередной ленты об агенте 007 запланирован на февраль 2020 года. Фукунага известен тем, что снимал первый сезон популярного сериала «Настоящий детектив».
Комментарии4
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mikluho_m 20 сентября 2018 | 16:21
Ну а исполнителем главной роли на этот раз - афро-американец-гей и мусульманин при этом.
oleg_kievlyanin 20 сентября 2018 | 16:37
mikluho_m: //Ну а исполнителем главной роли на этот раз - афро-американец-гей и мусульманин при этом.//
Нет, на этот раз Баширов или Петров. После кастинга в Солсберри выберут одного из двух.
nina51 20 сентября 2018 | 16:24
уже не то ((( лучший был "Казино рояль" последующие - шлак
julyatsikinna 20 сентября 2018 | 17:04
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk