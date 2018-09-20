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16:03, 20 сентября 2018

У МВД нет претензий к Лайме Вайкуле, нарушений в концертной деятельности певицы не найдено

Такие выводы сделаны по итогам проверки.

Лайму Вайкуле не будут привлекать к административной ответственности, нарушений миграционного законодательства не обнаружено. Это выяснилось по итогам проверки главного управления по вопросам миграции МВД. Певица – гражданка Латвии, но у нее есть вид на жительство в России и разрешение на работу.

С предложением проверить концертную деятельность Лаймы Вайкуле к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратился член общественного совета при столичном управлении ведомства Александр Хаминский. Он предложил дать правовую оценку фото— и видеоматериалам выступлений певицы и далее сопоставить их с эпизодами пересечения российской границы, напоминает портал «Газета.ру». Проверку инициировали после заявлений Вайкуле о том, что она не поедет в Крым, какой бы гонорар за выступление ей ни предложили. Слова артистки вызвали широкий общественный резонанс.

Сама Лайма Вайкуле отмечала, что готова приехать в Крым с концертом после того, как Евросоюз снимет с России санкции.

Комментарии

5

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post_v 20 сентября 2018 | 16:14

песня Лаймы Вайкуле про выборы в Приморье:

"Отыщи мою потерю, Шерлок Холмс,
одному тебе я верю, Шерлок Холмс...

blinorozhiy_chmo 20 сентября 2018 | 16:26

Пой, бабка Лайма... танцуй, старая... за рубли!

Можно! ))

nina51 20 сентября 2018 | 16:28

согласилась спеть на 10 ноября бесплатно )))

pls215 20 сентября 2018 | 16:28

Плохо работаете Мвд. Не нужна эта старуха российскому зрителю. Надоела вместе с Пугачихой, паулюсом и Лещенко и тд Нужны новые песни и новые исполнители. Уже скоро под руки будут на сцену выводить все лезут. Лещенко уже лет 10 выучил 5 песен и поёт.

forum_participant 20 сентября 2018 | 16:44

У МВД претензий нет, ну так и у этой дамочки не должно быть претензий, если ей не дадут выступать под фанеру в России.

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