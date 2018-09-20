У МВД нет претензий к Лайме Вайкуле, нарушений в концертной деятельности певицы не найдено

Такие выводы сделаны по итогам проверки.

Лайму Вайкуле не будут привлекать к административной ответственности, нарушений миграционного законодательства не обнаружено. Это выяснилось по итогам проверки главного управления по вопросам миграции МВД. Певица – гражданка Латвии, но у нее есть вид на жительство в России и разрешение на работу.

С предложением проверить концертную деятельность Лаймы Вайкуле к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратился член общественного совета при столичном управлении ведомства Александр Хаминский. Он предложил дать правовую оценку фото— и видеоматериалам выступлений певицы и далее сопоставить их с эпизодами пересечения российской границы, напоминает портал «Газета.ру». Проверку инициировали после заявлений Вайкуле о том, что она не поедет в Крым, какой бы гонорар за выступление ей ни предложили. Слова артистки вызвали широкий общественный резонанс.

Сама Лайма Вайкуле отмечала, что готова приехать в Крым с концертом после того, как Евросоюз снимет с России санкции.