Путин: В России не должно быть гендерных стереотипов и карьерны-х ограничений для женщин
В России не должно быть гендерных стереотипов и карьерны-х ограничений для женщин. Так считает Владимир Путин. На Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге он отметил, что можно использовать опыт других стран и создавать лучшие возможности для самореализации женщин.
Путин добавил, что мир и российское государство только выиграют, если женских историй успеха будет как можно больше. Президент считает, что сейчас к представительницам слабого пола в нашей стране в целом относятся душевно и искренне.
Комментарии11
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trans 20 сентября 2018 | 16:07
И как тут не вспомнить Тину Канделаки, которую Кадыров пристроил гендиректором Матч ТВ. Молодец, щедро наградил при расставании свою бывшую любовницу, душевно и искренне...
platonnekafrin 20 сентября 2018 | 16:16
Кстати, мы наших женщин душевненько омолодили вот прям на днях. Могли же стать пенсионерками, а стали ЛЮДЬМИ предпенсионного возраста!
sergeev67 20 сентября 2018 | 16:16
Душевно так увеличили возраст выхода на пенсию. Главное - еще и искренне!
dsa_dsf 20 сентября 2018 | 16:19
А царь то у нас либирал!
tv_victim 20 сентября 2018 | 16:24
А где он их нашел, эти "ограничения"? В каком КЗоТе или нормах расценки указано, что женщины должны получать меньше мужчин? Что за бред?
tangodancer 20 сентября 2018 | 16:24
Вот ведь мудак лицемерный. После манипуляций с пенсионном возрастом для мужчин его слова о "гендерных стереотипах" звучат как издевка. Да и вообще говорить что-то об ограничениях для женщин в стране где мужчины на ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ подвергаются дискриминации - это просто пиздец какой-то в голове не укладывается. Куча законов в УК и семейном кодексе, дискриминационная пенитенциарная система, судебная практика, когда за одно и то же к мужчине и женщине совершенно разное отношение (женщинам зачастую даже убийства прощают), просто общественное отношение, когда мужчина обязан быть каким-то мифическим альфачом (тошнит от одного этого дебильного образа), про армию, пенсию или репродуктивные права и говорить нечего. . И всё это под непристанный вой про несчастных женщин которых обижают и при полном пофигизме мужчин к своим собственным правам.
innaigorewna 20 сентября 2018 | 16:25
Самые успешные у нас жёны чиновников. И спортсменки, не все, правда.
sokal123 20 сентября 2018 | 16:31
"Бить надо первым" - Путин.
tunis 20 сентября 2018 | 16:43
Милое дело.
Есть в России туристический кластер, туристическая Мекка, можно сказать, витрина России - Кавказ, и особенно, конечно, Чечня.
Вот с нее и начнем устанавливать гендерное равенство, образцово-показательное.
ly4_sveta 20 сентября 2018 | 16:45
А что он забыл на женском форуме? Ни дня
без пиара? Все равно - где, как, с кем и зачем?
С женщинами, с военными, с попами, с роженицами,
с детьми, с лошадьми, с собаками, с музыкантами,
на свадьбе, на самолете, на похоронах, на коньках,
на татами... Где этого пиарщика ещё не было?
Надоела его физиономия хуже горькой редьки.
ly4_sveta 20 сентября 2018 | 16:52
Такая глупая фраза - относятся душевно и искренне.
Искренне - это не отношение. Это - выражение. Хотя,
он же троечник, разговаривать никогда не умел. Риторика -
не его стихия. А холуйские «филологи» пишут такую чушь,
что хоть стой, хоть падай.