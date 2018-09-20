Z Архив новостей новости
5 13 6 2925
16:01, 20 сентября 2018

В Кабардино-Балкарии силовики пытаются не допустить разгорания межнационального конфликта

В Нальчик направили дополнительные подразделения Росгвардии. Волнения, которые начались в селе Кёнделен, продолжились в Нальчике. Накануне там перед домом правительства состоялся несанкционированный митинг. Он завершился столкновениями с полицией. Два дня назад жители Кёнделена, в основном, балкарцы, отказались пропустить через село кабардинцев — участников похода в честь очередной годовщины Канжальской битвы. Следственный комитет начал проверку произошедших событий, в том числе, применения насилия к сотрудникам правоохранительных органов.

Комментарии

13

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

kindman_a 20 сентября 2018 | 16:04

Скока упрятали в автозаки, Росгвардейцы?
Ноль целых, буй десятых, а?
Это ж не Москва и Питер, тут интеллигентов-очкариков нет....

kottigr1 20 сентября 2018 | 16:09

kindman_a: В Кабардино-Балкарии то же хотят самую большую мечеть как в Грозном и свою нефтяную компанию.. Имеют право.. А то там сейчас такое начнется !

vasya_von_smetankin 20 сентября 2018 | 16:04

Дружба Народов в недоимперии имени Владимира Владимировича разгорается с новой силой.

tag188 20 сентября 2018 | 16:28

Ой, как хорошо, что Путин нас навсегда вытащил из ужасных 90х.

oleg_kievlyanin 20 сентября 2018 | 16:39

tag188: //Ой, как хорошо, что Путин нас навсегда вытащил из ужасных 90х.//

Если в Нальчике это и 90-е, то скорее XVII века.

compare 20 сентября 2018 | 16:45

tag188: да уж,не говори,"кума"...а то,до сих пор бы календарь показывал 1990-1996гг,так бы и ходили по кругу,в "петле времени"...но,вопрос: а откуда бы тогда взялся Вл.Владимрович?

dzeniss 20 сентября 2018 | 16:30

"В Нальчик направили дополнительные подразделения Росгвардии"?.. А этих недогвардейцев направить в Чечню слабо?..

hrzn877 20 сентября 2018 | 16:31

Этот конфликт - большая глупость, не выигравших, ни проигравших там быть не может. Ситуация увязла корнями в сталинской эпохе, когда весь балкарский народ выслали (как и многие другие народы), и их земли заняли кабардинцы. И это было большой трагедией - и ссылка, и возвращение домой после смерти усатого упыря. Но уже по крайней мере пара поколений сменилось, надо жить сегодняшним днём, а не тем, что было когда-то, тем более что никого из высланных на сегодняшний день просто не осталось - сколько можно в себе лелеять росток горечи и вражды? С обеих сторон достоточно глупости, поэтому нет ни правых ни виноватых, это шаг в никуда - говорю это, хорошо зная республику и народы, в ней проживающие. Жаль, что не хватает мудрости.

oleg_kievlyanin 20 сентября 2018 | 16:44

hrzn877: //Жаль, что не хватает мудрости.//
Согласен. Возьмите тот же Крым. Кроме того, что большинство разговаривало на русском языке и поэтому смотрело преимущественно российский зомбоящик никто о России и РФ не вспоминал. Там к 2014 году и не осталось почти никого, кто хотя бы в молодом возрасте помнил Крым в составе РФ. А промыли мозги, нагнали зеленых человечков и так он РФ понадобился, что поставили страну на грань конфликта со всем цивилизованным миром.

kottigr1 20 сентября 2018 | 16:54

oleg_kievlyanin: Беда Крыма в том, что там многими годами оседали пенсионеры ЧФ РФ, после выслуги, вместе с домочадцами.. Климат там отличный, пенсии Россия платит.. Вот и погряз Крым в "совках" у которых плечи срослись с форменными фуражками..

compare 20 сентября 2018 | 16:48

hrzn877: надо сказать,что эти народы,не мы,ничего не забывают,потому и остаются сами собой...не примеряйте "лапти" на горца,не выйдет: и не наденет и вас может "надеть"...

hrzn877 20 сентября 2018 | 17:13

compare: Прожив в Кабардино-Балкарии многие годы, я хорошо знаю и людей, и нюансы межнациональных отношений.. У меня много друзей и среди кабардинцев, и балкарцев (как и других национальностей, которых там немало), поэтому могу утверждать, что данная ситуация - просто большая глупость и совершенно ничем не обоснована.
Основа напряжённости лежит в сталинских репрессиях, поэтому да, балкарцы помнят об этом, но это не должно перерастать в межэтническую вражду. С кабардинской стороны тоже много негатива, поэтому все должны идти друг другу навстречу, тем более что практически отсутствует реальная причина для конфликта. Создаётся впечатление, что кто-то искусственно будоражит молодёжь на ровном месте.

mosser 20 сентября 2018 | 16:55

А разве не все дети гор в Москве?

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 18 сентября Поздравить…

5 274 6 5692 18.09
Kэхо москвы, общество, день рождения, события
Новости

В представленных Минобороны России документах на зенитную ракету комплекса «Бук» обнаружена ошибка Копия документа была заверена на год раньше подписания оригинала…

5 89 6 63295
Новости

На сирийской ракете, сбившей Ил-20, не было системы радиолокационного опознавания «Свой-чужой» Об этом заявляют в Минобороны…

5 64 6 5294
Голосование
На ваш взгляд, на какую аудиторию рассчитано интервью с Петровым и Бошировым?
5 80 6 14223 13.09
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Право силы побеждает силу права Если бы все страны мира, в дела которых вмешивалась Америка, ввели санкции, США стали бы государством — абсолютным изгоем…

5 151 6 15090 16.09
Kсша, санкции, политика, мнения
Блоги

+ Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Ракета, сбившая самолет, произведена в Подмосковье в 1986 году и отправлена на Украину, откуда в Россию не возвращалась, — так сказал начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны…

5 681 6 70857 17.09
8читать ;смотреть
Kукраина, катастрофы, конфликты, расследования, минобороны, видео, события
Новости

Россия в ответ на крушение самолета в Сирии перестанет помогать Израилю в некоторых вопросах Один из возможных шагов – это отказ от переговоров с Ираном и движением Хезболла…

5 102 6 58627
Блоги

Алексей Златкин юрист-правозащитник, блогер

Ассадовцы сбили, а виноват Израиль— общероссийская стратегия дурдома Тут конечно сразу логично поинтересоваться, как это Израилю собственно удалось, что бы их стратегические противники явились одновременно и техническими исполнителями их коварных замыслов…

5 88 6 10160 18.09
Kизраиль, сирия, рф, события
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Не Путин развалил Украину. Визы и высокий забор, срочно Именно такой шаг заставил бы украинские политические элиты встать на дыбы и  биться за его отмену, и снос забора, показывая, что вот они наконец добились улучшений отношения с Россией…

5 309 6 36754 08:30
Kрф, украина, политика, общество, власть, мнения
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Почему отделение Украинской церкви неизбежно Русская церковь политизирована, финансово, организационно и даже кадрово зависима от власти. Поэтому она была обречена потерять влияние на Украине с самого распада Российской Империи…

5 62 6 8206 14.09
Kобщество, церковь, религия, события
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Владимир Владимирович, приз ваш Почему следы «Новичка» оказались в номере? Почему, в конце концов, не были показаны загранпаспорта? Нет, друзья, так интервью не берутся и дела не делаются…

5 87 6 54470 13.09
Kскрипаль, великобритания, спецслужбы, сми, расследования, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Олег Сенцов может умереть в любой момент Всю полноту ответственности за жизнь Олега Сенцова несет лично Путин. Не ФСИН, не генерал Москалькова, не тюремщики, не врачи колонии — все они только выполняют указания, — не они, а лично Владимир Путин…

5 54 6 7503 14.09
Kобщество, сенцов, власть, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Случившееся расценено МО РФ, как враждебные и провокационные действия Израиля Руководство Израиля на словах постоянно заявляет о высоком уровне дружеских отношений с Россией. Всё это остаётся разговорами, если на деле происходят подобные трагические инциденты…

5 135 6 20788 18.09
Kполитика, общество, власть, израиль, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Назначил заместителей мэра Печатников Леонид Михайлович переходит на другую работу. Я очень благодарен ему, что он согласился, правда, с большим трудом и неохотой, но все же согласился поработать какое-то время в Правительстве Москвы…

5 46 6 7183 19.09
Kправительство, политика, мэрство, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ночная смена поработала Почему «Беллингкэт» 5 месяцев ничего не представили общественности в виде фотографий, скриншотов, видео Петрова и Боширова, совершающих что-то, хотя бы вызывающее вопросы?..

5 528 6 87757 14.09
Kрасследования, скрипаль, рф, великобритания, мнения
Блоги

+ «Марш сирот» пройдет в Биробиджане «Марш сирот» пройдет в Биробиджане Его участники пытаются добиться от властей жилья, которое положено сиротам бесплатно…

5 75 6 12746 16.09
8читать ;смотреть
Kхабаровск, митинги, акции, события

Популярное за неделю

Новости

The Bell: Целью фальсификаций в Приморье была последующая отмена результатов Когда в штабе Тарасенко поняли, что его соперник Андрей Ищенко выигрывает с крупным отрывом, там «началась паника»...

5 33 6 42815
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Такие типичные любители готики из средней полосы России, которые, видимо, вскоре станут депутатами и создадут межфракционную группу с Андреем Луговым…

5 183 6 158899 15.09
#слушать 47:26 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Анализируя имеющиеся на сегодня сведения о гибели Боинга, как вы думаете, чья была ракета?
5 69 6 12005 17.09
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Что меня больше всего поразило в интервью «Не хотим, чтобы нас узнавали, не хотим, чтобы нас фоткали» — говорят люди, пришедшие не в газету, не на радио, а на телевидение — ну чтоб теперь точно узнавали…

5 433 6 341150 13.09
Kобщество, расследования, скрипаль, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Бедный Гундяев Бедный Гундяев С помощью кадила забирается не мёд, а деньги у прихожан…

5 90 6 110590 17.09
Kрпц, украина, конфликты, религия, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7273864
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3665440

Сегодня в эфире