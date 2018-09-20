В Кабардино-Балкарии силовики пытаются не допустить разгорания межнационального конфликта
В Нальчик направили дополнительные подразделения Росгвардии. Волнения, которые начались в селе Кёнделен, продолжились в Нальчике. Накануне там перед домом правительства состоялся несанкционированный митинг. Он завершился столкновениями с полицией. Два дня назад жители Кёнделена, в основном, балкарцы, отказались пропустить через село кабардинцев — участников похода в честь очередной годовщины Канжальской битвы. Следственный комитет начал проверку произошедших событий, в том числе, применения насилия к сотрудникам правоохранительных органов.
Комментарии13
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kindman_a 20 сентября 2018 | 16:04
Скока упрятали в автозаки, Росгвардейцы?
Ноль целых, буй десятых, а?
Это ж не Москва и Питер, тут интеллигентов-очкариков нет....
kottigr1 20 сентября 2018 | 16:09
kindman_a: В Кабардино-Балкарии то же хотят самую большую мечеть как в Грозном и свою нефтяную компанию.. Имеют право.. А то там сейчас такое начнется !
vasya_von_smetankin 20 сентября 2018 | 16:04
Дружба Народов в недоимперии имени Владимира Владимировича разгорается с новой силой.
tag188 20 сентября 2018 | 16:28
Ой, как хорошо, что Путин нас навсегда вытащил из ужасных 90х.
oleg_kievlyanin 20 сентября 2018 | 16:39
tag188: //Ой, как хорошо, что Путин нас навсегда вытащил из ужасных 90х.//
Если в Нальчике это и 90-е, то скорее XVII века.
compare 20 сентября 2018 | 16:45
tag188: да уж,не говори,"кума"...а то,до сих пор бы календарь показывал 1990-1996гг,так бы и ходили по кругу,в "петле времени"...но,вопрос: а откуда бы тогда взялся Вл.Владимрович?
dzeniss 20 сентября 2018 | 16:30
"В Нальчик направили дополнительные подразделения Росгвардии"?.. А этих недогвардейцев направить в Чечню слабо?..
hrzn877 20 сентября 2018 | 16:31
Этот конфликт - большая глупость, не выигравших, ни проигравших там быть не может. Ситуация увязла корнями в сталинской эпохе, когда весь балкарский народ выслали (как и многие другие народы), и их земли заняли кабардинцы. И это было большой трагедией - и ссылка, и возвращение домой после смерти усатого упыря. Но уже по крайней мере пара поколений сменилось, надо жить сегодняшним днём, а не тем, что было когда-то, тем более что никого из высланных на сегодняшний день просто не осталось - сколько можно в себе лелеять росток горечи и вражды? С обеих сторон достоточно глупости, поэтому нет ни правых ни виноватых, это шаг в никуда - говорю это, хорошо зная республику и народы, в ней проживающие. Жаль, что не хватает мудрости.
oleg_kievlyanin 20 сентября 2018 | 16:44
hrzn877: //Жаль, что не хватает мудрости.//
Согласен. Возьмите тот же Крым. Кроме того, что большинство разговаривало на русском языке и поэтому смотрело преимущественно российский зомбоящик никто о России и РФ не вспоминал. Там к 2014 году и не осталось почти никого, кто хотя бы в молодом возрасте помнил Крым в составе РФ. А промыли мозги, нагнали зеленых человечков и так он РФ понадобился, что поставили страну на грань конфликта со всем цивилизованным миром.
kottigr1 20 сентября 2018 | 16:54
oleg_kievlyanin: Беда Крыма в том, что там многими годами оседали пенсионеры ЧФ РФ, после выслуги, вместе с домочадцами.. Климат там отличный, пенсии Россия платит.. Вот и погряз Крым в "совках" у которых плечи срослись с форменными фуражками..
compare 20 сентября 2018 | 16:48
hrzn877: надо сказать,что эти народы,не мы,ничего не забывают,потому и остаются сами собой...не примеряйте "лапти" на горца,не выйдет: и не наденет и вас может "надеть"...
hrzn877 20 сентября 2018 | 17:13
compare: Прожив в Кабардино-Балкарии многие годы, я хорошо знаю и людей, и нюансы межнациональных отношений.. У меня много друзей и среди кабардинцев, и балкарцев (как и других национальностей, которых там немало), поэтому могу утверждать, что данная ситуация - просто большая глупость и совершенно ничем не обоснована.
Основа напряжённости лежит в сталинских репрессиях, поэтому да, балкарцы помнят об этом, но это не должно перерастать в межэтническую вражду. С кабардинской стороны тоже много негатива, поэтому все должны идти друг другу навстречу, тем более что практически отсутствует реальная причина для конфликта. Создаётся впечатление, что кто-то искусственно будоражит молодёжь на ровном месте.
mosser 20 сентября 2018 | 16:55
А разве не все дети гор в Москве?