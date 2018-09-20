В Кабардино-Балкарии силовики пытаются не допустить разгорания межнационального конфликта

В Нальчик направили дополнительные подразделения Росгвардии. Волнения, которые начались в селе Кёнделен, продолжились в Нальчике. Накануне там перед домом правительства состоялся несанкционированный митинг. Он завершился столкновениями с полицией. Два дня назад жители Кёнделена, в основном, балкарцы, отказались пропустить через село кабардинцев — участников похода в честь очередной годовщины Канжальской битвы. Следственный комитет начал проверку произошедших событий, в том числе, применения насилия к сотрудникам правоохранительных органов.