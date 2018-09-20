Российское антидопинговое агентство восстановлено в правах

По данным источника ТАСС, именно такое решение принял исполнительный комитет ВАДА. За это проголосовало большинство членов Всемирного антидопингового агентства. Осенью 2015 года была приостановлена работа Московской антидопинговой лаборатории. Тогда же было вынесено решение о несоответствии Российского агентства Всемирному антидопинговому кодексу.

WADA проголосовало за восстановление в правах Российского антидопингового агентства, — сообщают СМИ. Это означает, что у наших спортсменов может снова появиться возможность выступать с национальными знаками отличия, — сказал в эфире телеканала РБК глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев.

Он добавил, что теперь спортсмены смогут проходить допинг-контроль на территории России.