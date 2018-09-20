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16:00, 20 сентября 2018

Российское антидопинговое агентство восстановлено в правах

По данным источника ТАСС, именно такое решение принял исполнительный комитет ВАДА. За это проголосовало большинство членов Всемирного антидопингового агентства. Осенью 2015 года была приостановлена работа Московской антидопинговой лаборатории. Тогда же было вынесено решение о несоответствии Российского агентства Всемирному антидопинговому кодексу.

WADA проголосовало за восстановление в правах Российского антидопингового агентства, — сообщают СМИ. Это означает, что у наших спортсменов может снова появиться возможность выступать с национальными знаками отличия, — сказал в эфире телеканала РБК глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев.

Он добавил, что теперь спортсмены смогут проходить допинг-контроль на территории России.

Комментарии

15

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jetsam 20 сентября 2018 | 16:03

так, лимонами тут не светит.
тут ярды зелени, как пить дать, подарены...

kottigr1 20 сентября 2018 | 16:04

jetsam: Всё.. ! Теперь на Лубянке нужно опять готовить новые пробирки и снова расчехлять своё хозяйство ?

blinorozhiy_chmo 20 сентября 2018 | 16:22

Какломорды захлебнулись зелеными соплями от бессильной злобы...
Вот это зрелище ;-)))))

vasya_von_smetankin 20 сентября 2018 | 16:06

Ура, патриотическая операция "Наша Зарница - Моча Отечества" продолжается!

zik14 20 сентября 2018 | 16:17

У прохрэсссивной нашей общественности траур))
Или "путифсекупил"?

ivfn 20 сентября 2018 | 16:30

zik14:
Угадали.Даже на ЭХЕ
jetsam
Игнорировать 20 сентября 2018 | 16:03
так, лимонами тут не светит.
тут ярды зелени, как пить дать, подарены...

kryimzdick
Игнорировать 20 сентября 2018 | 16:18
Можно жрать мельдоний

А ведь придурок не знает что это за штука такая мельдоний. Хотя вся команда Норвегии по лыжам астматики.
Кстати
Ярославль
МЕЛЬДОНИЙ ОРГАНИКА 0,1/МЛ 5МЛ N10 АМП Р-Р Д/ИН ОРГАНИКА Действующие вещества: Мельдоний
Цена: 137.00 руб. за 1 ед. – 13.70 руб.

За одну единицу ,это за ведро.
ОДнако!!!!

kryimzdick 20 сентября 2018 | 16:18

Можно жрать мельдоний

tv_victim 20 сентября 2018 | 16:18

ВАДА лишила наших спортсменов медалей, а всю нашу страну первого места в медальном зачете, а теперь вдруг восстановила? Думаю, эту ВАДА нужно проверить на предмет коррупции или, на худой конец, профессионализма и соответствия требованиям! И еще лучше. лишить нынешний состав ВАДА полномочий и начать тщательное расследование в отношении КАЖДОГО члена ВАДА!

za_rodinu_za_stalina 20 сентября 2018 | 16:35

tv_victim: а всю нашу страну первого места в медальном зачете
==========
это на какой олимпиаде?

pna 20 сентября 2018 | 16:36

tv_victim: А вы считаете, что лишать надо пожизненно без права восстановления? Не за все убийства дают пожизненный срок.

(комментарий скрыт)

motooppic 20 сентября 2018 | 16:19

Отличная новость. Демократия все же восторжествовала, и вранье и ложь от западной стаи теперь не катит!

sam2018 20 сентября 2018 | 16:28

Пазор !!!

alex362 20 сентября 2018 | 16:33

Полновости - почти ложь. Вот что осталось за кадром сообщения:

"Правда, WADA требует от организации исполнить еще одно условие.
Решением исполкома для РУСАДА также устанавливаются временные рамки, в течение которых WADA должна получить доступ к базе данных и образцам бывшей Московской антидопинговой лаборатории. «Исполком выражает явную готовность к лишению РУСАДА статуса, в случае неисполнения требований в срок», — заключил Риди."
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/20/09/2018/5ba3993b9a79470ce5d75a0b

Так что рано портянки рассупонились тут.

romka4488 20 сентября 2018 | 17:05

alex362: alex362: ох ты ж пилять.у русофоба появилась надежда))

(комментарий скрыт)

ly4_sveta 20 сентября 2018 | 16:33

И опять лыко-мочало начинай сначала? На своей-то
территории. Гэбню без присмотра оставлять никак
нельзя, им доверять - себя не уважать. Жулики.

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