ЕСПЧ признал нарушение Польшей прав родственников при эксгумации жертв крушения Ту-154 Смоленском

Европейский суд по правам человека признал нарушение Польшей прав родственников при эксгумации жертв крушения Ту-154 Смоленском. В частности, было нарушено их право на неприкосновенность семейной жизни. Власти Польши принимали решение об эксгумации вопреки воле многих семей.

Напомним, в результате катастрофы погибли члены официальной делегации Польши во главе с президентом Лехом Качиньским. Трагедия произошла в апреле 2010 года.