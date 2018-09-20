Всего около 2,5% мужчин берут в России отпуск по уходу за ребенком. Это данные Минтруда
По словам замминистра Алексея Вовченко, мужчины, как правило, не используют такую возможность из-за того, что их зарплата, как правило, выше, чем у женщин.
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По словам замминистра Алексея Вовченко, мужчины, как правило, не используют такую возможность из-за того, что их зарплата, как правило, выше, чем у женщин.
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