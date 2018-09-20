Холдинг «Русские машины» Олега Дерипаски может получить преференции при закупках техники для госнужд
Об этом говорится в проекте постановления правительства, так как «Русские машины» косвенно владеют свыше 50% акций в установном капитале компаний, объединенных под брендом «Группа ГАЗ». Все их предприятия находятся под санкциями США.
Комментарии1
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lenin3 20 сентября 2018 | 15:44
А качество "Гусских машин" Дерипаска не пробовал повышать?Тогда и проблем со сбытом не было бы...