Российское антидопинговое агентство восстановлено в правах

По данным источника ТАСС, именно такое решение принял исполнительный комитет ВАДА. За это проголосовало большинство членов Всемирного антидопингового агентства. Осенью 2015 года была приостановлена работа Московской антидопинговой лаборатории. Тогда же было вынесено решение о несоответствии Российского агентства Всемирному антидопинговому кодексу.