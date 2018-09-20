Российское антидопинговое агентство восстановлено в правах
По данным источника ТАСС, именно такое решение принял исполнительный комитет ВАДА. За это проголосовало большинство членов Всемирного антидопингового агентства. Осенью 2015 года была приостановлена работа Московской антидопинговой лаборатории. Тогда же было вынесено решение о несоответствии Российского агентства Всемирному антидопинговому кодексу.
Комментарии5
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kazlevich1949 20 сентября 2018 | 15:37
Ну и слава Богу!
stebinmaku 20 сентября 2018 | 15:37
..восстановлено в правах "на птичьих правах"..
bosen48 20 сентября 2018 | 15:43
stebinmaku: Обтекаешь вместе с Тайгертом, Родченковым и другими деятелями американского мира?
kara 20 сентября 2018 | 15:38
Победа Путина?
meteor1908 20 сентября 2018 | 15:43
ВАДА, больше русАДА.