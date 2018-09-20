Украинское государство обещает обеспечить безопасность представителям православной церкви Московского патриархата
Украинское государство обещает обеспечить безопасность представителям православной церкви Московского патриархата, которые добровольно перейдут в новую автокефальную церковь. Об этом сегодня заявил Петр Порошенко. Выступая в Верховной раде, он отметил, что процесс обретения Украинской церковью независимости завершается.
Петр Порошенко отметил, что создание Единой поместной церкви началось 27 лет назад.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
minerr 20 сентября 2018 | 15:37
Т. е. если не перейдут добровольно, то никакой безопасности не гарантируется?
testmeter 20 сентября 2018 | 15:39
minerr: Т.е., ты баран кацапский, если не умеешь читать, что написано русским языком
meteor1908 20 сентября 2018 | 15:41
minerr: ну дык в России признали Свидетелей Иеговы экстремистами и лидеров рассадили по камерам. Дурной пример заразителен.
petervladov 20 сентября 2018 | 15:43
minerr: Т. е. если не перейдут добровольно, то никакой безопасности не гарантируется?
============================
Я вот тоже уверен что, эхо троллит "Украинское государство". Смотрите на это днище совковости. Не повторяйте ошибки майдаунов.
vasya_von_smetankin 20 сентября 2018 | 15:38
Если "представители православной церкви Московского патриархата" вдруг не станут "угнетёнными шахтёрами и трактористами", не купят танки и "Буки" в "военторге", не начнут травить людей, сбивать самолёты, провоцировать кровавые конфликты, то всё будет нормально.
nina51 20 сентября 2018 | 15:40
vasya_von_smetankin: развал Великой Укропии лучший вариант
murad_manapov 20 сентября 2018 | 15:41
потом к предателям потянуться туристы на шпиль смотреть
jblack2 20 сентября 2018 | 15:42
Предателям и вероотспупникам будет почёт и уважение...