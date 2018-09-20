Украинское государство обещает обеспечить безопасность представителям православной церкви Московского патриархата, которые добровольно перейдут в новую автокефальную церковь. Об этом сегодня заявил Петр Порошенко. Выступая в Верховной раде, он отметил, что процесс обретения Украинской церковью независимости завершается.

Петр Порошенко отметил, что создание Единой поместной церкви началось 27 лет назад.