Владимир Путин призвал избавиться от гендерных стереотипов и карьерных ограничений для женщин в нашей стране
По его словам, необходимо использовать опыт других стран и создавать лучшие возможности для самореализации женщин. При этом в целом, считает он, к представительницам слабого пола в России относятся душевно и искреннее.
Комментарии10
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jetsam 20 сентября 2018 | 15:08
уря!!!!!!!!!!!!!!!!
на следующий срок будет выбирать утку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
уря!!!!!!!!!!!!!!!!!
lenin3 20 сентября 2018 | 15:21
jetsam: вы уткой дочь Вошьдя называете?Фу,невоспитанный!...
tvitov66 20 сентября 2018 | 15:25
Другими словами если взять бокал и сказать тост "За милых дам!" будет тоже самое, но всасывая очередную дорожку высококачественного кокса, с логотипом ЕР ... что вылезло, то вылезло
jetsam 20 сентября 2018 | 15:40
lenin3:
это с какого бодуна и времени хорькИна-ызымбабаевна
стала дочерью нашего горячо любимого нецаря-вошьдя????
поподробнее про днк-анализ....
steel420 20 сентября 2018 | 15:08
Т.е. продолжайте бабоньки укладывать шпалы , асфальт и бетон до 60 лет....
trans 20 сентября 2018 | 15:10
А сколько у нас талантливых женщин бизнесменов!!! Например, жена Шувалова, или мама Володина, которая всю жизнь проработав учительницей начальных классов на девятом десятке заимела крутой бизнес!!!!
trans 20 сентября 2018 | 15:15
А какая у Пескова талантливая жена Навка, здорово раскрутила свой бизнес - ледовые шоу. Минобразования в этом году закупило 6851 билет на шоу Навки , потратив 12 млн руб., Городской департамент труда и соцзащиты населения приобрел 325 билетов за 419,4 тыс. руб., а Росконцерт, подотчетный Минкультуры, выделил жене Пескова 6 млн 432 тыс. руб. за семь новогодних представлений. Суммарно из денег налогоплательщиков было выделено около 18 млн рублей.
Кроме этого Песков, используя свое служебное положение, подогнал крутых спонсоров Навке для ледового шоу "Руслан и Людмила" - Сбербанк, госпредприятие Транснефть, холдинг ФосАгро. В результате не хило Навка и Песков нагребли бабла. Скоро новое ледовое шоу и все повторится.
Вот какая талантливая бизнес-леди госпожа Навка!!!
platonnekafrin 20 сентября 2018 | 15:15
Шершавые мужские ласки уже не тешат президента. Хочется чего-нибудь такого - не кремлевского, а этакого... европейского, чтоб с маникюром, с освежителем рта.
tvitov66 20 сентября 2018 | 15:35
platonnekafrin: я все жду кода поле очередного сеанса ботекса вошьдь потребует и силиконовые грудные протезы ...
tv_victim 20 сентября 2018 | 15:17
Вот в чем он мастер - так это в выборе первоочередных проблем! Пох на воровство власти, плевать на инфляцию, забить на оглушающую нищету народа.... А вот выдуманная наскоро проблема какой-то "дискриминации женщин" - это да! Именно из-за этого все проблемы в стране.... Блин! Давно пора разогнать всех приспособленцев вокруг себя и завести себе советника по связям с реальностью!