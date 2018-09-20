Напряженная обстановка сохраняется в Кабардино-Балкарии

Там вспыхнул межнациональный конфликт. Волнения, которые начались в одном из сёл, продолжились в Нальчике. Там накануне перед домом правительства прошел несанкционированный митинг, который завершился столкновениями с полицией. В Интернете даже есть видео, на котором запечатлена перестрелка с участием сотрудников правоохранительных органов. В Кабардино-Балкарию направлены подразделения Росгвардии. Причиной волнений стали события в селе Кёнделег, через которые хотели пройти черкесские всадники. Они совершали восхождение на гору в честь очередной годовщины Канжальской битвы, которая привела к освобождению кабардинцев от дани.