Напряженная обстановка сохраняется в Кабардино-Балкарии
Там вспыхнул межнациональный конфликт. Волнения, которые начались в одном из сёл, продолжились в Нальчике. Там накануне перед домом правительства прошел несанкционированный митинг, который завершился столкновениями с полицией. В Интернете даже есть видео, на котором запечатлена перестрелка с участием сотрудников правоохранительных органов. В Кабардино-Балкарию направлены подразделения Росгвардии. Причиной волнений стали события в селе Кёнделег, через которые хотели пройти черкесские всадники. Они совершали восхождение на гору в честь очередной годовщины Канжальской битвы, которая привела к освобождению кабардинцев от дани.
Комментарии13
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jetsam 20 сентября 2018 | 15:10
а мы когда от дани освободимся?
никогда уже?
kindman_a 20 сентября 2018 | 15:13
Пусть Росгвардия в тельняшках за 384 руб. и в шевронах за 87 руб. покажет, что она не зря пьет сок за 92 руб./литр.
gordy 20 сентября 2018 | 15:21
"Там вспыхнул межнациональный конфликт"
Никогда не было и вот опять?
vezdehod 20 сентября 2018 | 15:35
kindman_a:
Пусть Росгвардия в тельняшках за 384 руб. и в шевронах за 87 руб. покажет, что она не зря пьет сок за 92 руб./литр.
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Это вам не мирные митинги разгонять. а там могут и Зашибить до смерти.
djuga 20 сентября 2018 | 15:14
jetsam: а мы когда от дани освободимся?
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Как только кое-кто отойдет от дел по естественным причинам.
Но меня удивило другое: "перед домом правительства прошел несанкционированный митинг", завершившийся "перестрелкой с участием сотрудников правоохранительных органов".
Интересно, на перестрелку тоже санкция требуется?
dominator13 20 сентября 2018 | 15:11
хорошая новость-в ментов стали стрелять!
timwlad89 20 сентября 2018 | 15:11
Напряженная обстановка сохраняется в Кабардино-Балкарии
Там вспыхнул межнациональный конфликт. Волнения, которые начались в одном из сёл, продолжились в Нальчике. Там накануне перед домом правительства прошел несанкционированный митинг, который завершился столкновениями с полицией. В Интернете даже есть видео, на котором запечатлена перестрелка с участием сотрудников правоохранительных органов. В Кабардино-Балкарию направлены подразделения Росгвардии. Причиной волнений стали события в селе Кёнделег, через которые хотели пройти черкесские всадники. Они совершали восхождение на гору в честь очередной годовщины Канжальской битвы, которая привела к освобождению кабардинцев от дани.
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Ну вот нашло подтверждение теории ,что народы Кавказа это феодальные наделы для разных племён которые давала Персидская Империя верным своим военачальникам и вельможам имеющие владения от Индии до Египта.
Потому так же Юг Европы так же перемешан разными народа с разными языковыми корнями.
rook76 20 сентября 2018 | 15:13
Похоже о лихих 90-х скоро будем вспоминать с большой нежностью и теплотой.
calorad 20 сентября 2018 | 15:15
Раша все?
dilevski1973 20 сентября 2018 | 15:19
Франшиза рестарана СЕПАР...
taranь 20 сентября 2018 | 15:34
ну вот опять..... украина и америка раздувают межнациональные конфликты! А кто же ещё?
y3emen1 20 сентября 2018 | 15:37
taranь: израиль, более некому
stichirichi 20 сентября 2018 | 15:39
y3emen1: про Бритов забыли!