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15:01, 20 сентября 2018

Напряженная обстановка сохраняется в Кабардино-Балкарии

Там вспыхнул межнациональный конфликт. Волнения, которые начались в одном из сёл, продолжились в Нальчике. Там накануне перед домом правительства прошел несанкционированный митинг, который завершился столкновениями с полицией. В Интернете даже есть видео, на котором запечатлена перестрелка с участием сотрудников правоохранительных органов. В Кабардино-Балкарию направлены подразделения Росгвардии. Причиной волнений стали события в селе Кёнделег, через которые хотели пройти черкесские всадники. Они совершали восхождение на гору в честь очередной годовщины Канжальской битвы, которая привела к освобождению кабардинцев от дани.

Комментарии

13

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jetsam 20 сентября 2018 | 15:10

а мы когда от дани освободимся?
никогда уже?

kindman_a 20 сентября 2018 | 15:13

Пусть Росгвардия в тельняшках за 384 руб. и в шевронах за 87 руб. покажет, что она не зря пьет сок за 92 руб./литр.

gordy 20 сентября 2018 | 15:21

"Там вспыхнул межнациональный конфликт"


Никогда не было и вот опять?

vezdehod 20 сентября 2018 | 15:35

kindman_a:
Пусть Росгвардия в тельняшках за 384 руб. и в шевронах за 87 руб. покажет, что она не зря пьет сок за 92 руб./литр.
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Это вам не мирные митинги разгонять. а там могут и Зашибить до смерти.

djuga 20 сентября 2018 | 15:14

jetsam: а мы когда от дани освободимся?
=============================================================================

Как только кое-кто отойдет от дел по естественным причинам.
Но меня удивило другое: "перед домом правительства прошел несанкционированный митинг", завершившийся "перестрелкой с участием сотрудников правоохранительных органов".
Интересно, на перестрелку тоже санкция требуется?

dominator13 20 сентября 2018 | 15:11

хорошая новость-в ментов стали стрелять!

timwlad89 20 сентября 2018 | 15:11

Напряженная обстановка сохраняется в Кабардино-Балкарии
Там вспыхнул межнациональный конфликт. Волнения, которые начались в одном из сёл, продолжились в Нальчике. Там накануне перед домом правительства прошел несанкционированный митинг, который завершился столкновениями с полицией. В Интернете даже есть видео, на котором запечатлена перестрелка с участием сотрудников правоохранительных органов. В Кабардино-Балкарию направлены подразделения Росгвардии. Причиной волнений стали события в селе Кёнделег, через которые хотели пройти черкесские всадники. Они совершали восхождение на гору в честь очередной годовщины Канжальской битвы, которая привела к освобождению кабардинцев от дани.
------------
Ну вот нашло подтверждение теории ,что народы Кавказа это феодальные наделы для разных племён которые давала Персидская Империя верным своим военачальникам и вельможам имеющие владения от Индии до Египта.
Потому так же Юг Европы так же перемешан разными народа с разными языковыми корнями.

rook76 20 сентября 2018 | 15:13

Похоже о лихих 90-х скоро будем вспоминать с большой нежностью и теплотой.

calorad 20 сентября 2018 | 15:15

Раша все?

dilevski1973 20 сентября 2018 | 15:19

Франшиза рестарана СЕПАР...

taranь 20 сентября 2018 | 15:34

ну вот опять..... украина и америка раздувают межнациональные конфликты! А кто же ещё?

y3emen1 20 сентября 2018 | 15:37

taranь: израиль, более некому

stichirichi 20 сентября 2018 | 15:39

y3emen1: про Бритов забыли!

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