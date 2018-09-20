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Эксклюзив Эха 15:03, 20 сентября 2018

Верховный суд России решил отказаться считать преступлением лайки и репосты

Судьям рекомендовали оценивать контекст публикаций. Высший судебный орган напоминает о конституционном праве граждан делиться информацией. Также суд рекомендовал изменить подход к экспертным заключениям, которые ранее становились основным доказательством совершения преступления при публикации материалов.

Изменения пленума Верховного суда ничего не меняет, — сказал «Эху Москвы» главный редактор издания «Медиазона». Эти формулировки не дают конкретных указаний к действиям, — считает Сергей Смирнов. Сергей Смирнов добавил, что теперь полицейские в рапортах будут писать, что подозреваемый не просто репостил что-то, но еще имел умысел распространения экстремистского материала для широкой аудитории. Этой записи достаточно, чтобы игнорировать сегодняшний комментарий Верховного суда.

Комментарии

10

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chichanik 20 сентября 2018 | 15:10

Фуух ... а,давайте, взорвём к чёртой матери эту халабуду пополам

merelymy 20 сентября 2018 | 15:26

Это что же, в гулагерьке имени того кого нельзя называть послабление вышло?
А как же быть со старой проверенной резалкой пополам?
И чем теперь будут товарищи майоры заниматься, неужели виртуальными посадками?

rifles 20 сентября 2018 | 15:10

В путинской России если надо посадить-все равно посадят.
И никакие изменения в "законах" не помогут.

piterrr 20 сентября 2018 | 15:13

Вот путинская мерзота!..."лавры" 1937 -го года не дают покоя и гопнику подзаборному и всей его ворующей холуйне!...Какие ещё "суды", мрази?!...Разгоняйте своих ублюдошных мусорил и фэйсиков, просиживающих свои портки и зарабатывающих себе погоны на невинных людях, выполняющих план по лайкам и репостам и ворующим всё новые и новые бюджеты у нищего населения РФ! ..

rogerrabbit 20 сентября 2018 | 15:21

да не может быть

на календарь, что ли, посмотрели? и вдруг заметили, что год 2018, а вовсе даже не 1918

stebinmaku 20 сентября 2018 | 15:21

Лайкайте, пока лайкается,
Репостьте, пока репоститься.
Игнорьте, пока игнориться
Экстримьте, но не экстремитесь..

platonnekafrin 20 сентября 2018 | 15:23

"Изменения, которые ничего не меняют" - новаторская традиция ВС.

yralez 20 сентября 2018 | 15:29

Теперь то уж точно по законности будут садить за лайки и репосты.
Право и законность восторжествовали.
Целое предложение придется добавлять-----"умысел распространения".
Во как !

buva53 20 сентября 2018 | 15:36

Ну да, фальсифицировать выборы ( то есть воровать будущее у людей) в целом Приморском Крае можно, а за лайки сажать это как то даже для них неудобняк))

elzbeta 20 сентября 2018 | 15:37

Зашкаливает от глупости!

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