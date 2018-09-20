Верховный суд России решил отказаться считать преступлением лайки и репосты

Судьям рекомендовали оценивать контекст публикаций. Высший судебный орган напоминает о конституционном праве граждан делиться информацией. Также суд рекомендовал изменить подход к экспертным заключениям, которые ранее становились основным доказательством совершения преступления при публикации материалов.

Изменения пленума Верховного суда ничего не меняет, — сказал «Эху Москвы» главный редактор издания «Медиазона». Эти формулировки не дают конкретных указаний к действиям, — считает Сергей Смирнов. Сергей Смирнов добавил, что теперь полицейские в рапортах будут писать, что подозреваемый не просто репостил что-то, но еще имел умысел распространения экстремистского материала для широкой аудитории. Этой записи достаточно, чтобы игнорировать сегодняшний комментарий Верховного суда.