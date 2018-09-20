Верховный суд России решил отказаться считать преступлением лайки и репосты
Судьям рекомендовали оценивать контекст публикаций. Высший судебный орган напоминает о конституционном праве граждан делиться информацией. Также суд рекомендовал изменить подход к экспертным заключениям, которые ранее становились основным доказательством совершения преступления при публикации материалов.
Изменения пленума Верховного суда ничего не меняет, — сказал «Эху Москвы» главный редактор издания «Медиазона». Эти формулировки не дают конкретных указаний к действиям, — считает Сергей Смирнов. Сергей Смирнов добавил, что теперь полицейские в рапортах будут писать, что подозреваемый не просто репостил что-то, но еще имел умысел распространения экстремистского материала для широкой аудитории. Этой записи достаточно, чтобы игнорировать сегодняшний комментарий Верховного суда.
Комментарии10
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chichanik 20 сентября 2018 | 15:10
Фуух ... а,давайте, взорвём к чёртой матери эту халабуду пополам
merelymy 20 сентября 2018 | 15:26
Это что же, в гулагерьке имени того кого нельзя называть послабление вышло?
А как же быть со старой проверенной резалкой пополам?
И чем теперь будут товарищи майоры заниматься, неужели виртуальными посадками?
rifles 20 сентября 2018 | 15:10
В путинской России если надо посадить-все равно посадят.
И никакие изменения в "законах" не помогут.
piterrr 20 сентября 2018 | 15:13
Вот путинская мерзота!..."лавры" 1937 -го года не дают покоя и гопнику подзаборному и всей его ворующей холуйне!...Какие ещё "суды", мрази?!...Разгоняйте своих ублюдошных мусорил и фэйсиков, просиживающих свои портки и зарабатывающих себе погоны на невинных людях, выполняющих план по лайкам и репостам и ворующим всё новые и новые бюджеты у нищего населения РФ! ..
rogerrabbit 20 сентября 2018 | 15:21
да не может быть
на календарь, что ли, посмотрели? и вдруг заметили, что год 2018, а вовсе даже не 1918
stebinmaku 20 сентября 2018 | 15:21
Лайкайте, пока лайкается,
Репостьте, пока репоститься.
Игнорьте, пока игнориться
Экстримьте, но не экстремитесь..
platonnekafrin 20 сентября 2018 | 15:23
"Изменения, которые ничего не меняют" - новаторская традиция ВС.
yralez 20 сентября 2018 | 15:29
Теперь то уж точно по законности будут садить за лайки и репосты.
Право и законность восторжествовали.
Целое предложение придется добавлять-----"умысел распространения".
Во как !
buva53 20 сентября 2018 | 15:36
Ну да, фальсифицировать выборы ( то есть воровать будущее у людей) в целом Приморском Крае можно, а за лайки сажать это как то даже для них неудобняк))
elzbeta 20 сентября 2018 | 15:37
Зашкаливает от глупости!