Михаил Ходорковский предупредил об угрозе для участников расследований гибели журналистов в Центральной Африке

Он считает ситуацию предельно опасной.

Один из свидетелей по делу погиб в Африке «при крайне странных обстоятельствах», рассказал Ходорковский, не уточнив никаких подробностей. Он также сообщил, что против одного из его сотрудников, который занимался в Москве расследованием гибели группы журналистов, готовилась «жесткая провокация с обвинением в сборе информации для подготовки теракта против Путина». Этого человека пришлось эвакуировать из страны.

По мнению Ходорковского, госпитализация издателя «Медиазоны» Петра Верзилова с симптомами отравления также связана с этим делом. Он занимался самостоятельным расследованием, которое привело его к тем же людям, что и расследователей Ходорковского. Как сообщили друзья Верзилова, ему стало плохо в день получения отчета. Ходорковский попросил коллег принять во внимание происходящее и не расшифровывать данную информацию. Он опасается, что оглашение настоящих имен, вместо условных, может привести к новым жертвам.

Напомним, Петр Верзилов попал в больницу 11 сентября. У него стало пропадать зрение, а затем речь и способность передвигаться. Спустя несколько дней его госпитализировали в Германию. Там врачи заявили, что он, вероятно, был отравлен.