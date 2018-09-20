Михаил Ходорковский предупредил об угрозе для участников расследований гибели журналистов в Центральной Африке
Он считает ситуацию предельно опасной.
Один из свидетелей по делу погиб в Африке «при крайне странных обстоятельствах», рассказал Ходорковский, не уточнив никаких подробностей. Он также сообщил, что против одного из его сотрудников, который занимался в Москве расследованием гибели группы журналистов, готовилась «жесткая провокация с обвинением в сборе информации для подготовки теракта против Путина». Этого человека пришлось эвакуировать из страны.
По мнению Ходорковского, госпитализация издателя «Медиазоны» Петра Верзилова с симптомами отравления также связана с этим делом. Он занимался самостоятельным расследованием, которое привело его к тем же людям, что и расследователей Ходорковского. Как сообщили друзья Верзилова, ему стало плохо в день получения отчета. Ходорковский попросил коллег принять во внимание происходящее и не расшифровывать данную информацию. Он опасается, что оглашение настоящих имен, вместо условных, может привести к новым жертвам.
Напомним, Петр Верзилов попал в больницу 11 сентября. У него стало пропадать зрение, а затем речь и способность передвигаться. Спустя несколько дней его госпитализировали в Германию. Там врачи заявили, что он, вероятно, был отравлен.
Комментарии4
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timwlad89 20 сентября 2018 | 15:14
Михаил Ходорковский предупредил об угрозе для участников расследований гибели журналистов в Центральной Африке
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Ну значит преследователи идут по верному следу,коли так забеспокоился господин Ходорковский так как все следы ведут к нему как менеджера распределяющего заказы заказчиков.
dilevski1973 20 сентября 2018 | 15:23
Всех блядей на чистую воду
parasuk_ 20 сентября 2018 | 15:23
Угу. Слишком уж явно из этой истории торчит рыло ходорковского :)
sam2018 20 сентября 2018 | 15:28
Понятно. Верзилов, получив и прочитав отчет, понял что его дело швах и решил принять тройную дозу ! :(((