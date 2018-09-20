Режиссером нового фильма о Джеймсе Бонде станет американец Кэри Фукунага
С его кандидатурой согласились продюсеры фильма и исполнитель главной роли Дэниэл Крэйг. Съемки начнутся в марте следующего года. Выход очередной ленты об агенте 007 запланирован на февраль 2020 года. Фукунага известен тем, что снимал первый сезон популярного сериала «Настоящий детектив».
Комментарии3
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tremens_delirium 20 сентября 2018 | 14:53
✄ Режиссером нового фильма о Джеймсе Бонде станет американец Кэри Фукунага ✄
Крайне неудачный выбор. Что этот человек может понимать в дверных ручках, гречке, "Новичке" и Солсбр... или как там его, соборе?
Надо вообще фирму Petrov & Basharov привлечь.
zonda_3 20 сентября 2018 | 15:17
tremens_delirium: "Режиссером нового фильма о Джеймсе Бонде станет американец Кэри Фукунага" - хорошо, что не американец N'Bapa Onwudiwe
ymnikymnik 20 сентября 2018 | 15:21
А я предлагаю в роли Джеймса Бонда наших Петрова и Боширова !