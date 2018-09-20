✄  Режиссером нового фильма о Джеймсе Бонде станет американец Кэри Фукунага  ✄

С его кандидатурой согласились продюсеры фильма и исполнитель главной роли Дэниэл Крэйг. Съемки начнутся в марте следующего года. Выход очередной ленты об агенте 007 запланирован на февраль 2020 года. Фукунага известен тем, что снимал первый сезон популярного сериала «Настоящий детектив».