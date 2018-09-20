Избирательная комиссия Приморья отменила итоги второго тура губернаторских выборов

Таким образом была выполнена рекомендация ЦИКа. Это связано с массовыми нарушениями и фальсификациями.

Выборы признали недействительными для того, чтобы не пропустить кандидата, не угодного для власти, такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Ройзман добавил, что такая позиция властей вызывает удивление, поскольку коммунист Андрей Ищенко был достаточно лоялен к «Единой России».