Избирательная комиссия Приморья отменила итоги второго тура губернаторских выборов
Таким образом была выполнена рекомендация ЦИКа. Это связано с массовыми нарушениями и фальсификациями.
Выборы признали недействительными для того, чтобы не пропустить кандидата, не угодного для власти, такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Ройзман добавил, что такая позиция властей вызывает удивление, поскольку коммунист Андрей Ищенко был достаточно лоялен к «Единой России».
Комментарии2
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vasyakirin 20 сентября 2018 | 14:40
Полагаю, по каждому из массовых нарушений возбуждено уголовное дело?
racerx 20 сентября 2018 | 14:58
Тэк-с. А как насчет уголовных дел для тех, кто их (выборы) фальсифицировал и нарушал? Начать следует с Памфиловой, однозначно.