Владимир Путин призвал избавиться от гендерных стереотипов и карьерных ограничений для женщин в нашей стране
По его словам, необходимо использовать опыт других стран и создавать лучшие возможности для самореализации женщин. При этом в целом, считает он, к представительницам слабого пола в России относятся душевно и искреннее.
Комментарии19
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yralez 20 сентября 2018 | 14:38
Наверно, кабаева премьером станет.
viktorova 20 сентября 2018 | 14:55
Надеюсь, это и Первый шаг к избавлению и от гомофобии.
kotbajune 20 сентября 2018 | 14:59
Избавится от гендерных стереотипах? Это что?
Пропаганда гомосексуализма?!!
Ширши, значит, смотреть на это дело надо, вне стереотипов.
А Федерацию переименовать в Педерацию?! так что ли?
gordy 20 сентября 2018 | 15:02
Следующим мэром Москвы будет Ракова?
jetsam 20 сентября 2018 | 14:39
точно-точно...
видать шойгу уже не так хорошо лижет у старика кабаева....
надо, таки, гендера сменить...
motooppic 20 сентября 2018 | 14:40
красота женщины-всенародное достояние. И чем больше сисястых, тем крепче демократия!
lechak 20 сентября 2018 | 14:41
"от гендерных стереотипов и карьерных ограничений для женщин в нашей стране"
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Без проблем... пущай таскают кирпичи на стройке и кладут асфальт...
vasyakirin 20 сентября 2018 | 14:43
lechak: Ну и пенсия тогда в 65, акромя силовиков...
belovnikita 20 сентября 2018 | 14:41
Опять эта ботоксная плешивая бабка про половые органы дедушки..
margosher 20 сентября 2018 | 14:43
Будут призывать в армию?
lazich 20 сентября 2018 | 14:57
margosher: Сразу как только мужики рожать научатся.
platonnekafrin 20 сентября 2018 | 14:46
Царя подменили! Феменистка, а не царь!
ivar1964 20 сентября 2018 | 14:50
Стало быть, пенсионный возраст для женщин будет такой же, как для мужчин!
trans 20 сентября 2018 | 14:58
И как тут не вспомнить Тину Канделаки, которую Кадыров пристроил гендиректором Матч ТВ. Молодец, щедро наградил при расставании свою бывшую любовницу.
ivan14 20 сентября 2018 | 14:59
Пальцем в небо . Погибли 15 военнослужащих по вине сирийских ( российских ) ПВО . Они с Песковым чего-то употребляют .
mamiluk 20 сентября 2018 | 15:02
демократ?...нужно побольше "Светок" из Иваново...или таких как Симоньян...в Думе полно таких ...ещё из мусорного канала ТНТ можно набрать...
j_partizan 20 сентября 2018 | 15:02
Не иначе как Поклонскую на своё место метит.
krysodav2 20 сентября 2018 | 15:05
j_partizan: Да нет, Ксюшу Собчак тянет!
djuga 20 сентября 2018 | 15:10
создавать лучшие возможности для самореализации женщин
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Ага. Потрясающая глубина мысли!!! Главное - теперь все должны этим руководствоваться - от работодателей до феминисток. Ну и новизна высказывания схожа по свежести с умозаключениями: Солнце встает на Востоке, яблоко - это фрукт, вода мокрая, а Волга впадает в Каспийское море.
Интересно, он, случаем, ничего не сказал о сохранении семьи? Ну, о том, что "одна жена на все времена", что разводиться - грех и церковь это не поощряет (он же глубоко верующий, вроде).