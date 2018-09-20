Федеральный бюджет будущего года станет профицитным впервые с 2014 года, утверждает премьер Дмитрий Медведев
По его словам, объем государственного долга останется на относительно невысоком уровне. Доходы ожидаются на уровне почти 20-ти триллионов рублей, а расходы – чуть более 18-ти триллионов.
Комментарии20
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meteor1908 20 сентября 2018 | 14:36
Так что - пенсионный возраст можно не повышать?
efilika 20 сентября 2018 | 15:12
meteor1908: нет, обязательно повышать! Этот профицит рассчитан на чиновников, а у нас их ....., войнушку и содержание ближнего круга путина.
archibald_dandy_esquire 20 сентября 2018 | 15:26
efilika:
это объявление для Народа ("друзей-путина" и прочей воровской шоблы) - можно воровать по-крупному
а "толпу" (как назвали бывшее "население") будет разгонять героическая Росгвардия генерал-жандарма Золотова
platonnekafrin 20 сентября 2018 | 14:44
"и в темноте они лежат, и только мне принадлежат!"
А в остальном все по-прежнему: "Для вас их не было и нет, но вы держитесь"
tvitov66 20 сентября 2018 | 15:19
platonnekafrin: в следующем году на пенсии придется тратить меньше вот и профицит попёр
platonnekafrin 20 сентября 2018 | 15:26
tvitov66: Не, Медведев не такой - он свои кровные в бюджет подложил. На одном винограде весь год сидеть теперь ему придется.
alex1890 20 сентября 2018 | 14:50
Какая благостная новость! Только она почему-то слабо вяжется с запросом Росгвардии на ее оснащение до конца года комплексами Стена, предназначенными для борьбы с благодарным населением.
murad_manapov 20 сентября 2018 | 14:53
короче, уточки в домике...
racerx 20 сентября 2018 | 14:55
//...Федеральный бюджет будущего года станет профицитным впервые с 2014 года, утверждает премьер Дмитрий Медведев...//
И каким же это образом? Что, все-таки решили окончательно упразднить пенсии?
mamiluk 20 сентября 2018 | 14:58
бюджет на следующий год "будет утверждать" САМ "Ипатий"....видимо, это последнее большое "поручение" от своего императора....
doxerom 20 сентября 2018 | 14:59
Димон, пень ты обоссаный, отмени пенсии с октября месяца и на следующий год сможешь купить своей уточке яхту океанскую в тыщу метров.
askol2016 20 сентября 2018 | 15:01
Медведев прямо говорит нам: "Мы заберем у вас больше, чем отдадим!"
nemez1 20 сентября 2018 | 15:03
один и тот же трёп, но как воровали так и воруют, а к 2024 либо ишак сдохнет либо падишах.
sergirusso 20 сентября 2018 | 15:08
В СССР не было обесценения денег(инфляции), а была эта же самая инфляция наоборот - ДЕФИЦИТ ТОВАРОВ. Так и тут бюджет может быть и профицитным, но например начнется недостаток высокотехнологического оборудования для нефтедобычи. Тришкин кафтан - с....
andy66 20 сентября 2018 | 15:08
а если еще и пенсии перестать платить... )))
piterrr 20 сентября 2018 | 15:09
Мендель головастик, засунь себе в ректум этот "профицит", ублюдок!...Народ в России нищий и обворован и тобой и твоим хозяином гопником!..Cо средней зарплатой меньше чем в Косово!...Тебя бы, жидовское рыло посадить на нищенские 20000 путинских рублей и посмотреть о каком "профиците" ты тогда залопочешь!
alexsokoll 20 сентября 2018 | 15:28
piterrr: на нищенские 20000 путинских рублей
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Недостижимая цифра для жителей Ьандеростана, разорённого шизанутыми евроинтеграторами.
В России такая де нищета была в 90е до Путина.
sergirusso 20 сентября 2018 | 15:12
Да, кстати при Сталине в СССР был накоплен самый большой запас в мире(2200 тонн), правда был ГУЛАГ, да и самого Сталина это не спасло в марте 1953 года...
irinaapril 20 сентября 2018 | 15:19
А что же с долгами госкорпораций, которые тоже оплачиваются из бюджета?А долги регионов ?Зато такой Путин добренький по отношению к другим странам, за годы своего правления он простил долги другим странам аж 140 миллиардов долларов.
alexsokoll 20 сентября 2018 | 15:42
irinaapril:
С ЧЕГО это долги госкорпораций оплачиваются из бюджета???
:))))
Шизанутая бандера, ты даже методичку свою не понимаешь.