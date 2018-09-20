Комиссия спортсменов МОК выступила за восстановление Российского антидопингового агентства

Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета выступила за восстановление Российского антидопингового агентства.

Комитет по соответствию кодексу рекомендовал ВАДА восстановить РУСАДА в правах. Это произошло после того, как министр спорта России Павел Колобков принял компромиссные условия ВАДА, согласившись признать, что отдельные чиновники Минспорта были замешаны в допинговых схемах. Кроме того, он гарантировал, что в случае восстановления независимый эксперт получит доступ к пробам московской анти-допинговой лаборатории, опечатанным Следственным комитетом. Комиссия спортсменов согласилась с тем, что РУСАДА можно восстановить, но при обозначении конкретных сроков по допуску эксперта к пробам. Между тем, комиссия спортсменов международной федерации легкой атлетики призывает Исполком ВАДА нее принимать положительного решения и вернуться к первоначальной дорожной карте, то есть требовать признания наличия государственной системы поддержки допинга.

В настоящее время российское антидопинговое агентство восстановлено в правах частично. Его деятельность контролируется британскими экспертами.