Комиссия спортсменов МОК выступила за восстановление Российского антидопингового агентства
Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета выступила за восстановление Российского антидопингового агентства.
Комитет по соответствию кодексу рекомендовал ВАДА восстановить РУСАДА в правах. Это произошло после того, как министр спорта России Павел Колобков принял компромиссные условия ВАДА, согласившись признать, что отдельные чиновники Минспорта были замешаны в допинговых схемах. Кроме того, он гарантировал, что в случае восстановления независимый эксперт получит доступ к пробам московской анти-допинговой лаборатории, опечатанным Следственным комитетом. Комиссия спортсменов согласилась с тем, что РУСАДА можно восстановить, но при обозначении конкретных сроков по допуску эксперта к пробам. Между тем, комиссия спортсменов международной федерации легкой атлетики призывает Исполком ВАДА нее принимать положительного решения и вернуться к первоначальной дорожной карте, то есть требовать признания наличия государственной системы поддержки допинга.
В настоящее время российское антидопинговое агентство восстановлено в правах частично. Его деятельность контролируется британскими экспертами.
Комментарии2
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jetsam 20 сентября 2018 | 14:30
интересно, сколько лимонов стоило рф это решение?
кому и сколько по ведомости прошло?
com30 20 сентября 2018 | 14:55
А почему нет новостей от ФИФА?
Ведь есть чем похвастаться.
Великая радость, ФИФА обновила свой рейтинг сборных по футболу, российская сборная поднялась в нем на 3 пункта и теперь занимает уже не 49 а 46 место!
Для сравнения: Болгария -44, Черногория -41, Сербия - 36, Украина -29, США- 22, Польша 18, Хорватия - 4.