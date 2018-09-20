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14:09, 20 сентября 2018

Химическая атака в Британии против семьи Скрипалей будет одной из тем неформального саммита ЕС

Как ожидается, этот вопрос в Зальцбурге поднимут сегодня.

В саммите принимают участие 28 глав европейских государств и правительств. Главные обсуждаемые темы – миграция, условия выхода Великобритании из Евросоюза, внутренняя безопасность, а также защита от климатических изменений и природных катастроф. Одну из последних своих речей на эту тему на саммите ЕС произнесет премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Однако она не будет присутствовать за столом переговоров по «брекзиту». Мэй, однако, собирается проинформировать своих коллег о результатах расследования отравления российского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии газом «Новичок» в Солсбери. Правительство ФРГ не подтвердило «Эху» эту информацию, однако и не опровергло ее. Представитель германского кабмина в Зальцбурге указал на то, что в официальной программе этого пункта не запланировано и подобные разговоры пройдут на фоне обсуждения ситуации в закрытом формате между участниками встречи. Никаких обязывающих решений на неформальном саммите приниматься не будет.

Весной после информации британского правительства об отравления Скрипалей МИД ФРГ выслал из страны четырех российских дипломатов. На встрече с Сергеем Лавровым в Берлине глава дипведомства ФРГ Хайко Маас подчеркнул, что у правительства Германии нет никаких оснований сомневаться в информации, предоставленной британскими партнерами. Берлин исходит из того, что двое подозреваемых были членами российской спецслужбы и эта операция со всей вероятностью была согласована на высшем правительственном уровне.

Несколько минут назад источник в ЕС сообщил, что до конца года в Евросоюзе планируется создать механизм введения санкций из-за применения химического оружия. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Что касается самой Терезы Мэй, то она, возможно, скоро потеряет пост премьер-министра Великобритании. По крайней мере, такие предположения появились сегодня в лондонской прессе.

Мэй вынудят уйти после того, как в марте страна должна будет официально покинуть Евросоюз. Просочившийся в прессу внутренний меморандум, который первой опубликовала Дейли Телеграф, содержит имена возможных кандидатов и их краткие характеристики.

Внутрипартийные разговоры о смене лидера начались еще в июле, после одновременного ухода из правительства министра иностранных дел Бориса Джонсона и секретаря по делам Брекзита Дэвида Дэвиса. И тогда, и сегодня британские газеты писали, что шансы объединить консерваторов по вопросу выхода из ЕС практически отсутствуют. Среди возможных кандидатов, с разными оговорками, в списке, среди прочих, числятся назначенный в апреле министр внутренних дел Саджид Джавид, за кого могут выступить более 60 процентов членов партии, сделав его первым британским премьером-представителем мусульманской общины азиатского происхождения, лидер шотландских консерваторов Рут Дэвидсон, активный противник членства в ЕС Джейкоб Рис-Могг, а также экс-министр Борис Джонсон, порядком растерявший популярность после своей отставки.

Тереза Мэй возглавляет правительство Великобритании с июля 2016 года.

Комментарии

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accyapa 20 сентября 2018 | 14:41

Из доказательств у Терезки только факт посещения Солсбери двумя ГРУшниками 3 и 4 марта.

Идиотская постановка Симонян , что Петров и Смирнов простые Русские голубки никого не убедила.

И судя по утечкам в прессу, МИ6 знало, что по Солсбери гуляют агенты ГРУ. Под это дело и траванули Скрипалей.
Игра разведок. Крайними в этой игре оказались Скрипали, их кот и два хомячка.

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