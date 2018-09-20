Один из свидетелей по делу о гибели российских журналистов в Африке погиб
Это произошло при крайне странных обстоятельствах. Об этом сегодня сообщил Михаил Ходорковский. Каких-либо подробностей он пока не раскрыл. Вместе с тем он связал гибель этого свидетеля с отравлением в Москве Петра Верзилова, который проводил свое расследование событий в Центральноафриканской республике. Также Михаил Ходорковский сообщил, что ему пришлось эвакуировать из Москвы еще одного человека, который занимался расследованием гибели в ЦАР съемочной группы Орхана Джемаля.
Комментарии3
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chimp2013 20 сентября 2018 | 14:13
Это ж до какого уровня вшита советская ложь в современников.
tks 20 сентября 2018 | 14:14
Где уголовник Пригожин, там и смерть.
andreyoo 20 сентября 2018 | 14:14
Один из свидетелей по делу о гибели российских журналистов в Африке погиб
-- Африканец чтоли?
А вообще позорная новость. Не знаю уж это сам МБХ пускает "новость" про погибшего свидетеля, не называя его, или Эхо решило замолчать, чтоб... что?
Но новость гостойна лишь желтого или пропагандонского ресурса. И должен сказать, на этом фоне госресурсы образец профессионализма.