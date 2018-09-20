Один из свидетелей по делу о гибели российских журналистов в Африке погиб

Это произошло при крайне странных обстоятельствах. Об этом сегодня сообщил Михаил Ходорковский. Каких-либо подробностей он пока не раскрыл. Вместе с тем он связал гибель этого свидетеля с отравлением в Москве Петра Верзилова, который проводил свое расследование событий в Центральноафриканской республике. Также Михаил Ходорковский сообщил, что ему пришлось эвакуировать из Москвы еще одного человека, который занимался расследованием гибели в ЦАР съемочной группы Орхана Джемаля.