В Приморье услышали рекомендацию Центризбиркома и отменили итоги второго тура губернаторских выборов

Новое голосование, как ожидается, пройдет до конца года. По сути, это будут новые выборы, — сказала сегодня глава ЦИК Элла Памфилова.

Отмена выборов в Приморье позволили властям «обнулить» все результаты для того, чтобы не пропустить кандидата не от «партии власти». Такое мнение высказал в прямом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политик и экс-губернатор Екатеринбурга Евгений Ройзман.

«Мне кажется всем все понятно. Ситуация такая — выиграл кандидат, на которого не ставили вообще. Скажем даже так — кандидат от власти проиграл. Ну и все, тут же смешали все эти «шахматы», и сказали — мы так не играем, выборы отменяем. То есть очень примитивный ход, как наперсточники в таких ситуациях поступают», — сказал он.

По словам Е.Ройзмана, данная ситуация показала полную «неэффективность партии власти».

«Муниципальный фильтр создан для того, чтобы отсеять всех сколько-то значимых кандидатов еще на ближних подступах. А кто прошел муниципальный фильтр — это те, кому дали возможность пройти его, этому человеку поставили на лоб такое клеймо, что он не опасен. И вдруг эти люди в разных регионах, которые совершенно неопасны, прошедшие этот отбор на «неопасность», вдруг они начинают выходить во второй тур. То есть это очень мощный сигнал партии власти, показывает полную ее неэффективность», — отметил политик.