Межнациональный конфликт пока не удается погасить в Кабардино-Балкарии

Противостояние, которое началось в одном из предгорных сёл, распространилось на некоторые другие регионы республики.

Росгвардия ночью разогнала протестующих в городе Баксан кабардинцев, рассказал телеканалу «Дождь» один из местных жителей. На видео, которое оказалось в распоряжении телеканала, слышно стрельбу. Сотрудники полиции пытались сдержать натиск людей на развилке трассы «Кавказ», стрельба произошла на посту ДПС, в результате пострадали по меньшей мере 9 человек, пишет сайт «Регион онлайн». Силовики задержали самых активных протестующих. Беспорядки затронули и Нальчик, где во время задержаний использовали беспилотники, которые отслеживали убегающих по дворам людей.

Конфликт начался во вторник, когда местные жители не пустили в село Кёнделен участников похода в честь 310-летия Канжальской битвы. Всадникам предложили обойти село, однако они отказались. Ситуация накалялась, словесный спор начал перерастать в стычки. На место приехали бойцы Росгвардии, силовики заблокировали все село, отмечает сайт РБК. Участники похода начали прорываться через заграждение, бросать камни и дымовые шашки в сотрудников Росгвардии. В ответ бойцы применили слезоточивый газ.

Следственный комитет сейчас решает вопрос о возбуждении уголовных дел.