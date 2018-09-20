Верховный суд: Суды при решении дел о лайках и репостах в Интернете должны учитывать целый ряд обстоятельств

Суды при решении дел о лайках и репостах в Интернете должны учитывать целый ряд обстоятельств. К этому их призывает высшая судебная инстанция.

Новый документ вносит правки в постановление Пленума 2011 года. Прежде всего, высший судебный орган напомнил о конституционном праве граждан делиться информацией. Суд должен учитывать контекст размещения постов в интернете, а не только сам факт публикации, сказал зампред Верховного суда Владимир Давыдов.

Квалифицировать публикацию каких-либо материалов как преступление по 282 статье рекомендовано лишь в том случае, если она была сознательной.

При этом суды обязаны оценивать значимость предполагаемого преступления. Это, в частности, подразумевает оценку размера и состава аудитории, которой соответствующая информация была доступна, количество просмотров, ее влияние на поведение лиц, составляющих данную аудиторию.

Наконец, Верховный суд обязал нижестоящие суды критически относиться к заключениям экспертов по делам об экстремизме. Учитывать их мнение следует в совокупности с другими доказательствами.

Многие уточнения Верховного суда вполне разумны. Но практика показывает, что в реальности ничего не меняется, отметил в интервью «Эху Москвы» ведущий юрист общественной организации Роскомсвобода Саркис Дарбинян.

Телекоммуникационный холдинг Маil.ru Group приветствует разъяснения Верховного суда по лайкам и репостам. Вместе с тем, в сообщении для агентства Интерфакс подчеркивается, что нужно добиться конечной цели – отсутствия новых уголовных дел. Напомню, холдингу принадлежит крупнейшая в России социальная сеть ВКонтакте, многие пользователи которой стали в последние годы фигурантами уголовных дел.