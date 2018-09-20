ЕСПЧ признал нарушение Польшей прав родственников при эксгумации жертв крушения Ту-154 Смоленском
Европейский суд по правам человека признал нарушение Польшей прав родственников при эксгумации жертв крушения Ту-154 Смоленском. В частности, было нарушено их право на неприкосновенность семейной жизни. Власти Польши принимали решение об эксгумации вопреки воле многих семей.
Напомним, в результате катастрофы погибли члены официальной делегации Польши во главе с президентом Лехом Качиньским. Трагедия произошла в апреле 2010 года.
Комментарии5
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stebinmaku 20 сентября 2018 | 13:49
Страстное желание отыскать вину России сильнее всяких прав на неприкосновенность семейной жизни..
pavelmistery 20 сентября 2018 | 13:54
А как же заявления некоторые российских лиц о том, что ЕСПЧ всегда принимает антироссийские решения? )
andreyoo 20 сентября 2018 | 13:58
pavelmistery: А в данном случае Россия не была стороной.
Была претензия польских граждан к польскому государству.
eniro 20 сентября 2018 | 14:03
stebinmaku:" Слушай, "доцент", ты конечно вор авторитетный", но есть такая поговорка-"Куда конь с копытом, туда и рак с клешнёй".
unprejudiced 20 сентября 2018 | 14:07
Для тех кто думает что ЕСПЧ не выносит политически мотивированных решений. ЕС очень нужны земли образования 404 (некогда Украина), но та давно ввела мораторий на их продажу, и тут...
Мораторий на продажу земель в Украине нарушает права человека. Правительство страны должно принять законодательные меры для отмены полного запрета.
Европейский суд по правам человека постановил, что запрет в Украине на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. Об этом во вторник, 22 мая, сообщает Европейская правда.
Так что каклы, попрощайтесь со своей землей, скоро ваши западные хозяева у вас их отберут в качестве возврата долгов за кредиты. Вопрос только как будут эти земли отдавать, пустыми или с вами в придачу как холопами