Главное управление по вопросам миграции российского МВД не нашло никаких нарушений в концертной деятельности Вайкуле
Главное управление по вопросам миграции российского МВД не нашло никаких нарушений в концертной деятельности певицы Лаймы Вайкуле. В отчете ведомства говорится, что, в частности, проверялось, не нарушает ли она порядок пребывания на территории России и правила въезда и выезда из страны. Также под проверку попало соблюдение норм российского трудового законодательства.
Ранее в Общественном совете при МВД усомнились в деятельности Вайкуле после того, как она заявила, что не будет выступать в Крыму.
Комментарии7
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stebinmaku 20 сентября 2018 | 13:39
По улице Пикадилли я шла, ускоpяя ход
Меня вы не засудили, и мной не нарушен КЗОТ..
alexsokoll 20 сентября 2018 | 13:42
stebinmaku:
Концерты провалятся, пусть у майдаунов скачет старуха шизанутая.
zapadnay 20 сентября 2018 | 13:50
Как ни пытались...
Вайкуле, респект! Нравятся ее песни. Не говоря уже про то, как она замечательно выглядит!
danko1 20 сентября 2018 | 13:58
zapadnay: Открытое признание церберов власти, что проверки и уголовные дела заводят и фальсифицируют против тех, чьи высказывания и действия им не нравятся.
А повод всегда найти можно. Если бы она не была гражданкой ЕС, то и сфальсифицировать дело могли.
opiatnovyi63 20 сентября 2018 | 13:41
Все прекрасно знают, что Крым аннексирован и оккупирован Россией и что на вех, кто незаконно посещает полуостров , могут быть наложены штрафные санкции!
ebyliberactov 20 сентября 2018 | 14:00
Скоро будет давать концерты у себя на хуторах, кому её гнусавость нужна, одни глухонемые её и слушают раскрыв беззубые пасти.
motooppic 20 сентября 2018 | 14:05
не *** делать в России этой старой шизанутой овце. Пусть укрожопым поет и сало с ними там жрет, а нам таких дур здесь не надо!