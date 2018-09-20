Глава ЦИК предостерегла участников выборов в трех российских регионах, которые пройдут в воскресенье, от нарушений
Глава ЦИК Элла Памфилова сегодня предостерегла участников выборов в трех российских регионах, которые пройдут в предстоящее воскресенье, от фальсификаций и нарушений. По ее словам, решение об отмене выборов в Приморье должно быть сигналом. Сегодня глава Приморского избиркома Татьяна Гладких подтвердила, что в крае состоится новое голосование.
Кандидат от КПРФ на выборах губернатора Приморья Андрей Ищенко обещает принять решение об участии в новых выборах до 1 октября. И он, и «единоросс» Андрей Тарасенко юридически остаются кандидатами в губернаторы, — подчеркивают в Избиркоме.
Комментарии5
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polsan 20 сентября 2018 | 13:42
Отмена результатов голосования вместо пересчёта голосов - несправедливое решение и Памфилова прекрасно понимает это, но несправедливость ей ближе!
danko1 20 сентября 2018 | 13:53
polsan: Для неё - это просто сигнал, что вскрылась наглая фальсификация?
И никаких уголовных дел не будет?
А то, что генерал и его семья в Москве не смогли проголосовать потому, что в УИКе уже проголосовали за них, это не сигнал для Эллочки, что фальсификация - норма, что в таких условиях даже президент нелегитимен, как и остальные органы власти?
Да и отмена выборов, когда нужен пересчет голосов- это выгодно только преступной власти, чьё указание только и исполняет холуйка Эллочка, которая нагло врала сама, говоря, что в Приморье всё законно, приводя в доказательство запредельный абсурд о голосовании на кораблях, которого не было и быть не могло.
vezdehod 20 сентября 2018 | 14:12
...Иначе я разрыдаюсь и отменю ваши выборы.
peresvet73 20 сентября 2018 | 13:45
Нарушения, оказывается, допускают участники выборов, а не путинская избирательная система во главе с Памфиловой. Это участники выборов "теряют" документацию, вводят в ГАС ложные сведения...
danko1 20 сентября 2018 | 14:05
peresvet73: Это заявление следует понимать, что фальсификацию надо проводить не в конце, после подсчета голосов, а равномерно весь день. И чтобы не уличили.