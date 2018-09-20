Глава ЦИК предостерегла участников выборов в трех российских регионах, которые пройдут в воскресенье, от нарушений

Глава ЦИК Элла Памфилова сегодня предостерегла участников выборов в трех российских регионах, которые пройдут в предстоящее воскресенье, от фальсификаций и нарушений. По ее словам, решение об отмене выборов в Приморье должно быть сигналом. Сегодня глава Приморского избиркома Татьяна Гладких подтвердила, что в крае состоится новое голосование.

Кандидат от КПРФ на выборах губернатора Приморья Андрей Ищенко обещает принять решение об участии в новых выборах до 1 октября. И он, и «единоросс» Андрей Тарасенко юридически остаются кандидатами в губернаторы, — подчеркивают в Избиркоме.