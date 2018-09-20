В Минкомсвязи солидарны с позицией Верховного суда об ответственности за лайки и репосты
Об этом заявил Интерфаксу замминистра Алексей Волин. По его словам, не может быть преступления без умысла. Верховный суд России разъяснил, что не считает экстремистский пост в социальной сети преступлением, если это не несет опасности для общества.
Комментарии8
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tv_victim 20 сентября 2018 | 13:37
"Признают, что Вы барон - я первый брошусь Вам на грудь. Признают Вас Мюллером - отправлю в тюрьму".
"Тот самый Мюнхаузен". Недословная цитата.
igorrrpadlowitchs 20 сентября 2018 | 13:43
tv_victim: какие всё- таки там подонки засели!
vezdehod 20 сентября 2018 | 14:10
Россия находится в зоне Тарбулентости и Опасности и нет пощады тем кто "лайкает" на власть.
zhrv 20 сентября 2018 | 13:41
Минкомсвязи? А что по этому поводу считают в Мосэнерго?
tks 20 сентября 2018 | 13:48
Общее теоретизирование, ни о чем, что называется.
vadimp 20 сентября 2018 | 13:58
А то! Для чинушь "распространение" во сто крат опасней "сказанного".
wokal 20 сентября 2018 | 14:05
Очередной виток колеса о котором писал солженицын а выдумали это всё придумано
piterrr 20 сентября 2018 | 14:07
А российский Гринпис солидарен с позицией путинского "верховного суда"?...Получается, что нужно всех путинских мусорил и фэйсиков разгонять у кого план "по лайкам", кто погоны на этом зарабатывает и всё новые бюджеты "осваивает"!