Нападающий туринского Ювентуса Критштиану Роналду впервые в своей карьере был удален с поля в матче Лиги Чемпионов против Валенсии.

Роналду сыграл в Лиге Чемпионов 154 матча, но красную карточку перед собой увидел впервые, причем в дебютном матче за Ювентус да еще в Испании, где он провел большую часть карьеры. Криштиану пострадал несправедливо. Никакой грубости по отношению к защитнику Мурильо он не допустил, разве что был несдержан, однако Феликс Брых посоветовавшись с арбитром за воротами показал португальцу прямую красную, что дало начало спектаклю. Роналду упал на газон и заплакал. Затем, все-таки покидая поле, на входе в тоннель он остановился и принял позу, вполне подходящую для греческой трагедии. Фото скорбной спины Криштиану потом выложил в инстаграм и получил огромное количество лайков, сердечек и прочих выражений сочувствия и любви. Теперь ему предстоит пропустить матч против швейцарского Янг Бойз, а может и еще несколько, если наказание будет ужесточено.

Всего же за карьеру Криштиану Роналду удаляли с поля 11 раз.