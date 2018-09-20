"Во время неформального саммита Евросоюза в Зальцбурге сегодня будет поднят вопрос отравления Скрипалей в Солсбери"

В саммите принимают участие 28 глав европейских государств и правительств. Главные обсуждаемые темы – миграция, условия выхода Великобритании из Евросоюза, внутренняя безопасность, а также защита от климатических изменений и природных катастроф. Одну из последних своих речей на эту тему на саммите ЕС произнесет премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Однако она не будет присутствовать за столом переговоров по «брекзиту». Мэй, однако, собирается проинформировать своих коллег о результатах расследования отравления российского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии газом «Новичок» в Солсбери. Правительство ФРГ не подтвердило «Эху» эту информацию, однако и не опровергло ее. Представитель германского кабмина в Зальцбурге указал на то, что в официальной программе этого пункта не запланировано и подобные разговоры пройдут на фоне обсуждения ситуации в закрытом формате между участниками встречи. Никаких обязывающих решений на неформальном саммите приниматься не будет.

Весной после информации британского правительства об отравления Скрипалей МИД ФРГ выслал из страны четырех российских дипломатов. На встрече с Сергеем Лавровым в Берлине глава дипведомства ФРГ Хайко Маас подчеркнул, что у правительства Германии нет никаких оснований сомневаться в информации, предоставленной британскими партнерами. Берлин исходит из того, что двое подозреваемых были членами российской спецслужбы и эта операция со всей вероятностью была согласована на высшем правительственном уровне.

Российский министр иностранных дел заявил в Берлине, что у Великобритании нет никаких доказательств для высказываемых подозрений.