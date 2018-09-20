Во время неформального саммита Евросоюза в Зальцбурге сегодня будет поднят вопрос отравления Скрипалей в Солсбери
В саммите принимают участие 28 глав европейских государств и правительств. Главные обсуждаемые темы – миграция, условия выхода Великобритании из Евросоюза, внутренняя безопасность, а также защита от климатических изменений и природных катастроф. Одну из последних своих речей на эту тему на саммите ЕС произнесет премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Однако она не будет присутствовать за столом переговоров по «брекзиту». Мэй, однако, собирается проинформировать своих коллег о результатах расследования отравления российского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии газом «Новичок» в Солсбери. Правительство ФРГ не подтвердило «Эху» эту информацию, однако и не опровергло ее. Представитель германского кабмина в Зальцбурге указал на то, что в официальной программе этого пункта не запланировано и подобные разговоры пройдут на фоне обсуждения ситуации в закрытом формате между участниками встречи. Никаких обязывающих решений на неформальном саммите приниматься не будет.
Весной после информации британского правительства об отравления Скрипалей МИД ФРГ выслал из страны четырех российских дипломатов. На встрече с Сергеем Лавровым в Берлине глава дипведомства ФРГ Хайко Маас подчеркнул, что у правительства Германии нет никаких оснований сомневаться в информации, предоставленной британскими партнерами. Берлин исходит из того, что двое подозреваемых были членами российской спецслужбы и эта операция со всей вероятностью была согласована на высшем правительственном уровне.
Российский министр иностранных дел заявил в Берлине, что у Великобритании нет никаких доказательств для высказываемых подозрений.
Комментарии10
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ss2020 20 сентября 2018 | 13:15
вова пукин не всех переиграл...!))) ихрун!)
seryj_wolk 20 сентября 2018 | 13:33
ss2020: Давно не было свежих санкций. Рфики соскучились.
perestarok 20 сентября 2018 | 13:16
"Во время неформального саммита Евросоюза в Зальцбурге сегодня будет поднят вопрос отравления Скрипалей в Солсбери"
Клуб по интересам будет кайфовать. Можно поругать Россию. Это у них как наркотик для отвлечения от своих проблем.
accyapa 20 сентября 2018 | 13:17
Из доказательств у Терезки только факт посещения Солсбери двумя ГРУшниками 3 и 4 марта.
И судя по утечкам в прессу, МИ6 знало, что по Солсбери гуляют агенты ГРУ. Под это дело и траванули Скрипалей.
Игра разведок. Крайними в этой игре оказались Скрипали, их кот и два хомячка.
ivfn 20 сентября 2018 | 13:52
accyapa:
Скрипали?! А как же Педя верзилов? А как же Шапиро? А как же 5 миллионов человек в мире, умерших от отравления?
//их кот//
Вот кота жалко. Вроде не при делах ,а наезжают.
Жаждая мести, средь тихих аллей ходит по Солсбери кот Скрипалей :-)
opiatnovyi63 20 сентября 2018 | 13:18
Российский министр иностранных дел заявил в Берлине, что у Великобритании нет никаких доказательств для высказываемых подозрений.
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Поймали за руку, а Лавр требует доказательств! Отрубить руку и предъявить её как доказательство!
motooppic 20 сентября 2018 | 13:27
паршивую западную стаю из еврпопомойки надо на этом сборище потравить Новичком. Вот ржака тогда будет, если их, как крыс, сразу ликвидировать! Тогда бы и демократия восторжествовала!
ebyliberactov 20 сентября 2018 | 13:33
Терёза догуливает последние деньки, скоро её скинут с престола как последнюю шлюху, вот поэтому она сейчас строит из себя не трахнутую шлюшку!
timwlad89 20 сентября 2018 | 13:38
Во время неформального саммита Евросоюза в Зальцбурге сегодня будет поднят вопрос отравления Скрипалей в Солсбери
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Вот господа в студии первого канала на передаче время покажет вам пример того как ищут слабости в политической и военной защите,вернее считают деньги на сколько затратно будет преодоление слабостей в защите у конкурентов , чтобы угробить экономику у конкурентов и захватить ихние ресурсы. Здравый смысл при этом отметается напрочь.
Как и сказано об этом на примере братьев Каина и Авеля ,когда Каин убил Авеля в конкурентной борьбе за обладание всеми ресурсами данные Богом.
Так что пиратский набег чтобы ослабить и нажиться не запрещается и пример тому Украина.
Так что будут считать деньги на этом саммите,что выгоднее ищё пиратствовать или приступить к заключению к сделкам.
Представитель Германии и либерал это доказывают своим присутствием насколько далёк здравый смысл при общении конкурентов в борьбе за наживу.
unprejudiced 20 сентября 2018 | 14:09
Как думаете товарищи, хватит Мэй совести признать что отравление скрипалей Россией было ложью? Поидее после того как все доводы бритов были уничтожены показаниями подозреваемых иного выхода у англосаксов нет