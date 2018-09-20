Главное управление по вопросам миграции российского МВД не нашло никаких нарушений в концертной деятельности Вайкуле
Главное управление по вопросам миграции российского МВД не нашло никаких нарушений в концертной деятельности певицы Лаймы Вайкуле. В отчете ведомства говорится, что, в частности, проверялось, не нарушает ли она порядок пребывания на территории России и правила въезда и выезда из страны. Также под проверку попало соблюдение норм российского трудового законодательства.
Ранее в Общественном совете при МВД усомнились в деятельности Вайкуле после того, как она заявила, что не будет выступать в Крыму.
Комментарии2
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ebyliberactov 20 сентября 2018 | 13:10
Не хочет в Крым то пошла она на куй из России! Пускай обслуживает бандеровцев к Каклостане!
citizenkane 20 сентября 2018 | 13:36
ebyliberactov: A Krim ne vash ;) Slava Ukraine!