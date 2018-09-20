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Эксклюзив Эха 13:02, 20 сентября 2018

В Минкомсвязи солидарны с позицией Верховного суда об ответственности за лайки и репосты

Об этом заявил Интерфаксу замминистра Алексей Волин. По его словам, не может быть преступления без умысла. Верховный суд России разъяснил, что не считает экстремистский пост в социальной сети преступлением, если это не несет опасности для общества. Признавать информацию экстремисткой должен только судья, и ему не следует слепо верить только экспертам.

Ведущий юрист общественной организации РосКомСвобода Саркис Дарбинян считает, что для улучшения ситуации нужны структурные реформы антиэкстремистского законодательства и соответствующая инициатива из администрации президента РФ. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Мы знаем, что «на земле», суды и следственные органы, которые возбуждали подобные дела, умудрялись полностью игнорировать рекомендации Пленума Верховного Суда, и не хотелось бы, чтобы подобное повторилось снова. Есть ощущение, что здесь нужна больше политическая воля для того, чтобы все-таки разъяснить правоохранительным органам, которые возбуждают массовые уголовные дела против пользователей о том, что подобная практика недопустима. Самый главный центр политической воли сосредоточен в Администрации президента, откуда это должно исходить. И естественно, нужны структурные реформы действующего антиэкстремистского законодательства», — сказал он. С.Дарбинян добавил, что необходимо внести соответствующие поправки в уголовный закон, в том числе в Федеральный закон о противодействии экстремистской деятельности, для того чтобы «составы этих преступлений звучали более четко, и чтобы действительно что-то изменилось в ходе возбуждения и рассмотрения подобных дел».

Комментарии

6

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lehich 20 сентября 2018 | 13:11

"Мысли ненаказуемы" - принцип, который был сформулирован еще в эпоху Просвещения. А мы скатились до уровня средневековой инквизиции.

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sneer1 20 сентября 2018 | 14:05

lehich: А после Просвещения был Оруэлл и "мыслепреступление". А после этого - уже мы...

kochar 20 сентября 2018 | 13:15

"...Верховный суд России разъяснил, что не считает экстремистский пост в социальной сети преступлением, если это не несет опасности для общества. Признавать информацию экстремисткой должен только судья, и ему не следует слепо верить только экспертам..."
_______________
"...Признавать информацию экстремисткой должен только судья..."
А он то лизоблюд из верхушки.
Вот и весь ответ.

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dwon 20 сентября 2018 | 13:23

Ну ладно репосты, но лайки-то при чем тут, совсем афуели уже или как?

vinidbi 20 сентября 2018 | 13:29

dwon: А репосты что??? преступление против человечности или против воровского режима???

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xuato 20 сентября 2018 | 13:55

МРАКОБЕСИЕ!

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