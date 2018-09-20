В Минкомсвязи солидарны с позицией Верховного суда об ответственности за лайки и репосты

Об этом заявил Интерфаксу замминистра Алексей Волин. По его словам, не может быть преступления без умысла. Верховный суд России разъяснил, что не считает экстремистский пост в социальной сети преступлением, если это не несет опасности для общества. Признавать информацию экстремисткой должен только судья, и ему не следует слепо верить только экспертам.

Ведущий юрист общественной организации РосКомСвобода Саркис Дарбинян считает, что для улучшения ситуации нужны структурные реформы антиэкстремистского законодательства и соответствующая инициатива из администрации президента РФ. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Мы знаем, что «на земле», суды и следственные органы, которые возбуждали подобные дела, умудрялись полностью игнорировать рекомендации Пленума Верховного Суда, и не хотелось бы, чтобы подобное повторилось снова. Есть ощущение, что здесь нужна больше политическая воля для того, чтобы все-таки разъяснить правоохранительным органам, которые возбуждают массовые уголовные дела против пользователей о том, что подобная практика недопустима. Самый главный центр политической воли сосредоточен в Администрации президента, откуда это должно исходить. И естественно, нужны структурные реформы действующего антиэкстремистского законодательства», — сказал он. С.Дарбинян добавил, что необходимо внести соответствующие поправки в уголовный закон, в том числе в Федеральный закон о противодействии экстремистской деятельности, для того чтобы «составы этих преступлений звучали более четко, и чтобы действительно что-то изменилось в ходе возбуждения и рассмотрения подобных дел».