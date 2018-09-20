Массовые гуляния проходят сегодня в Кабардино-Балкарии по случаю национального праздника
Местные жители подчеркивают, что после происходящих последних двое суток событий затишье в республике вызывает чувство облегчения.
Все началось в минувший вторник в ауле Кёнделен. Кабардинцы решили отпраздновать 310-ю годовщину битвы у горы Канжаль. По легенде, в 1708 году жители Кабарды разгромили там превосходившее их числом войско турок и крымских татар. Конный поход потомков победителей остановили балкарцы, нынешние жители села. Они считают, что этого сражения вообще не было. Словесная перепалка переросла в стычки. На место прибыла полиция и Росгвардия, сообщает телеканал Дождь. Силовики заблокировали село, начались задержания. После этого беспорядки начались и в других населенных пунктах. Так, местное агентство «Регион Online» сообщает о перестрелке на трассе «Кавказ», в результате которой пострадали по меньшей мере 9 человек. Звуки стрельбы слышны и на видео из города Баксан, которое оказалось в распоряжении Дождя. По словам местного жителя, там Росгвардия разгоняла протестующих кабардинцев. Минувшим вечером акция прошла в центре Нальчика. Несколько сот человек потребовали от властей разобраться в конфликте. По данным Коммерсанта, между митингующими и полицией начались стычки. Наиболее активные участники задержаны.
Как пишет Коммерсант, в республику направлены подразделения Росгвардии из Северной Осетии и Ставропольского края. Заявлений от официальных властей КБР не поступало.
Комментарии6
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tv_victim 20 сентября 2018 | 13:09
Дружба народов, фигли! 20 лет гениалиссимус раздувает эту дружбу, чтобы в нужный момент свалить страну в междоусобную войну.... Но местами прорывает раньше времени.
pro_hanov 20 сентября 2018 | 13:15
tv_victim: Нужно также помпезно отметить взятие Казани Иваном Грозным на радость живущим там татарам.
eniro 20 сентября 2018 | 13:30
tv_victim: А какой у него еще выход, чтобы усидеть?
petervladov 20 сентября 2018 | 13:12
По легенде, в 1708 году жители Кабарды разгромили там превосходившее их числом войско турок и крымских татар. Конный поход потомков победителей остановили балкарцы, нынешние жители села.
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Дикие люди. Хотя если присмотреться к нам "цивилизованным" ни чем не отличаемся. Глядя допустим на нынешнюю Украину. Обезьяны только галстукики им надели под кредит МВФ.
eniro 20 сентября 2018 | 13:16
"...Трансформация традиционной элиты, вызванная необходимостью адаптации в условиях второй половины - начале XX века, привела к нарастанию противоречий с крестьянством (волнения в Балкарском обществе в 90-х годах XIX века, выступления кабардинских крестьян на Золке в 1913 году, Черекское выступление балкарских крестьян в 1913 году). Как правило, в этих конфликтах царская администрация поддерживала князей и дворян, но и она пользовалась ослаблением традиционной элиты, укрепляя свою власть в Кабарде и Балкарии."(С)
zemljanka 20 сентября 2018 | 13:24
Соболезнования пострадавшим. Кому-то понадобилась провокация.