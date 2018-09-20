Массовые гуляния проходят сегодня в Кабардино-Балкарии по случаю национального праздника

Местные жители подчеркивают, что после происходящих последних двое суток событий затишье в республике вызывает чувство облегчения.

Все началось в минувший вторник в ауле Кёнделен. Кабардинцы решили отпраздновать 310-ю годовщину битвы у горы Канжаль. По легенде, в 1708 году жители Кабарды разгромили там превосходившее их числом войско турок и крымских татар. Конный поход потомков победителей остановили балкарцы, нынешние жители села. Они считают, что этого сражения вообще не было. Словесная перепалка переросла в стычки. На место прибыла полиция и Росгвардия, сообщает телеканал Дождь. Силовики заблокировали село, начались задержания. После этого беспорядки начались и в других населенных пунктах. Так, местное агентство «Регион Online» сообщает о перестрелке на трассе «Кавказ», в результате которой пострадали по меньшей мере 9 человек. Звуки стрельбы слышны и на видео из города Баксан, которое оказалось в распоряжении Дождя. По словам местного жителя, там Росгвардия разгоняла протестующих кабардинцев. Минувшим вечером акция прошла в центре Нальчика. Несколько сот человек потребовали от властей разобраться в конфликте. По данным Коммерсанта, между митингующими и полицией начались стычки. Наиболее активные участники задержаны.

Как пишет Коммерсант, в республику направлены подразделения Росгвардии из Северной Осетии и Ставропольского края. Заявлений от официальных властей КБР не поступало.