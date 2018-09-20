Суд арестовал все акции подмосковного совхоза имени Ленина, которые принадлежат директору предприятия Павлу Грудинину, — сообщает телеканал «360» со ссылкой на адвоката Елену Бойцову.

Арест наложен в рамках раздела имущества с бывшей супругой Грудинина Ириной. Семья распалась этим летом после 37 лет брака.

По данным СМИ, Грудинину принадлежат около 40% акций совхоза имени Ленина. Делить имущество бывшие супруги будут в Видновском суде 27 сентября.