Суд арестовал все акции подмосковного совхоза имени Ленина, которые принадлежат директору предприятия Павлу Грудинину
Суд арестовал все акции подмосковного совхоза имени Ленина, которые принадлежат директору предприятия Павлу Грудинину, — сообщает телеканал «360» со ссылкой на адвоката Елену Бойцову.
Арест наложен в рамках раздела имущества с бывшей супругой Грудинина Ириной. Семья распалась этим летом после 37 лет брака.
По данным СМИ, Грудинину принадлежат около 40% акций совхоза имени Ленина. Делить имущество бывшие супруги будут в Видновском суде 27 сентября.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
abuvgrobu 20 сентября 2018 | 12:37
А это ему и прочим урок - дабы думали прежде, чем высовываться.. А то у нас ведь как ? Как стал миллионером, так и обратно в нищеброды или того хуже - в сидельцы мигом превратишься..