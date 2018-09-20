Почта России планирует выйти на рынок социальных услуг, — сказал Коммерсанту гендиректор компании Николай Подгузов. По его словам, в Новгородской области уже начали «пилотировать» новую модель: почтальону предлагается. В том числе, выполнять простейшие функции фельдшера: измерить давление, провести простые медицинские процедуры или вызвать Скорую помощь.

Подгузов добавил, что оборудование почты России оптоволоконными средствами связи помогло бы развивать телемедицину, первичную диагностику и консультации с врачом прямо в почтовых отделениях.