Делегация израильских военных прилетает в Москву, чтобы обсудить инцидент с российским военным самолетом ИЛ-20 в Сирии
Делегация израильских военных во главе с главкомом ВВС прилетает сегодня в Москву, чтобы обсудить инцидент с российским военным самолетом ИЛ-20 в Сирии. Самолет был сбит сирийскими ПВО во время израильского налета. Погибли 15 российских военнослужащих.
Министерство обороны России возложило на Израиль ответственность за крушение. При этом президент Путин заявил, что это была «трагическая случайность».
Израиль обвиняет во всем режим Башара Асада. Как ожидается, израильские военные передадут российской стороне полный доклад о происшествии, а также результаты расследования.
Комментарии4
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kara 20 сентября 2018 | 12:37
так еще пусть расскажут что было в ангаре,который сгорел и зачем взорвали самолет, пусть и Ирана и транспортный.
в этой логике и Иранцы могут отбомбиться по самолетам ВВС Израиля которые совершают налеты на территорию Сирии и уничтожают самолеты Ирана.
fig_vvam 20 сентября 2018 | 12:37
СМИ: Иран намеренно разместил военные объекты под "зонтиком" российских ПВО
СМИ: Иран намеренно разместил военные объекты под "зонтиком" российских ПВО
Выходящая в Лондоне газета "Аш-Шарк аль-Аусат" цитирует израильские источники, согласно которым, Иран намеренно концентрирует свои военные объекты в окрестностях Латакии, под прикрытием российских средств ПВО. Публикацию цитируют израильские СМИ, в частности, сайт Ynet.
Согласно публикации, в Тегеране рассчитывали, что Израиль не решится атаковать цели в непосредственной близости от российских военных баз. Поэтому Иран переместил туда склады, военные предприятия, на которых занимались, в том числе, усовершенствованием устаревших образцов оружия.
В непосредственной близости к российским базам был расположен и объект, атакованный израильскими ВВС 17 сентября. При попытке отразить атаку сирийские средства ПВО сбили российский разведывательный самолет Ил-20.
Напомним, что 29 августа израильский сайт NzivNet сообщил, со ссылкой на сирийские источники, что одной из тем переговоров министра обороны Ирана генерала Амира Хатами с президентом Сирии Башаром Асадом стало возведение заводов по производству баллистических ракет "Фатех-110".
Согласно публикации, успешные израильские атаки объектов иранской военной инфраструктуры на территории Сирии заставило руководство режима аятолл пересмотреть критерии выбора места для заводов. Их планируется возводить в радиусе 50 километров от российских военных баз.
Часть заводов будет расположена в окрестностях военно-морской базы в Тартусе, часть – недалеко от авиабазы "Хмеймим", расположенной рядом с Латакией. Иранцы рассчитывают, что российские средства ПВО прикроют военные объекты от израильских ударов.
sensei54 20 сентября 2018 | 12:38
Они везут данные объективного контроля.
Беда в том, что эти ребята и не подозревают, что такая "сверх-сложная" информация недоступна для восприятия нашими енералами.
avp235 20 сентября 2018 | 12:40
Пора бы "нашим" разобраться, кто в Сирии свой, а кто чужой. Обвиняем Израиль, "А там - на четверть наш народ".