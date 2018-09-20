Делегация израильских военных прилетает в Москву, чтобы обсудить инцидент с российским военным самолетом ИЛ-20 в Сирии

Делегация израильских военных во главе с главкомом ВВС прилетает сегодня в Москву, чтобы обсудить инцидент с российским военным самолетом ИЛ-20 в Сирии. Самолет был сбит сирийскими ПВО во время израильского налета. Погибли 15 российских военнослужащих.

Министерство обороны России возложило на Израиль ответственность за крушение. При этом президент Путин заявил, что это была «трагическая случайность».

Израиль обвиняет во всем режим Башара Асада. Как ожидается, израильские военные передадут российской стороне полный доклад о происшествии, а также результаты расследования.