Конфликт между кабардинцами и балкарцами, начавшийся в селе Кенделен, распространился на Нальчик, а  затем на Баксан

Конфликт между кабардинцами и балкарцами, начавшийся в селе Кенделен, распространился на Нальчик, а затем и на соседний город Баксан, где ночью силовикам пришлось разгонять протестующих, — сообщает местное издание Регион онлайн. Задержаны десятки человек.

Конфликт начался в селении Кенделен – местные жители-балкарцы не пустили в село кабардинцев, которые хотели отпраздновать 310-летие победы в Канжальской битве.

Для прекращения беспорядков прибыли росгвардейцы, которым пришлось применить слезоточивый газ.