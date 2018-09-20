Конфликт между кабардинцами и балкарцами, начавшийся в селе Кенделен, распространился на Нальчик, а затем на Баксан
Конфликт между кабардинцами и балкарцами, начавшийся в селе Кенделен, распространился на Нальчик, а затем и на соседний город Баксан, где ночью силовикам пришлось разгонять протестующих, — сообщает местное издание Регион онлайн. Задержаны десятки человек.
Конфликт начался в селении Кенделен – местные жители-балкарцы не пустили в село кабардинцев, которые хотели отпраздновать 310-летие победы в Канжальской битве.
Для прекращения беспорядков прибыли росгвардейцы, которым пришлось применить слезоточивый газ.
Комментарии3
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sensei54 20 сентября 2018 | 12:33
Качаются то ножки стула. Прогнил весь.
mikhail_spb_ 20 сентября 2018 | 12:35
Ещё через 300 лет будут праздновать трёхсотлетие битвы кабардинцев и балкарцев с нацгвардейцами?
luger_max_otto 20 сентября 2018 | 12:40
На первый взгляд- инцидент как инцидент, а если всерьез- поперли типичные признаки бурного кризиса.