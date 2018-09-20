Z Архив новостей новости
5 4 6 211
Эксклюзив Эха 12:18, 20 сентября 2018

Глава УПЦ КП: Поддержка Киевского патриархата растет из-за войны в Украине

Поддержка Киевского патриархата среди граждан Украины растет из-за войны на Донбассе, заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» Патриарх Киевский и Всея Руси-Украины Филарет.

«Войны не было — сохранялся бы Московский патриархат, а так отходят. Например, погиб на этой войне воин. Родители его посвящали в Московской церкви. Обратились к священнику. Он отказывает в погребении. Почему? — «Убийца. Вот он наших братьев убивал». Это становится достоянием общественности — и возмущение. И выходит не только эта семья, а уже и близкие, и не только близкие, а вообще чужие отходят», — сказал он.

Патриарх Филарет отметил, что в настоящий момент Киевский патриархат поддерживают 44% граждан Украины, а Московский патриархат – немногим более 20%, однако каждый месяц их число уменьшается.

Ранее Константинопольский патриархат принял решение о предоставлении Украинской православной церкви Киевского патриархата Томоса об автокефалии.

Комментарии

4

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

eternity88 20 сентября 2018 | 12:22

С уходом УПЦ в автокефалию останутся РПЦ одни ватофекалии...

eternity88 20 сентября 2018 | 12:24

Умом попам такое не объять:
Народишко осмелился решать!

pravdatut 20 сентября 2018 | 12:36

Заглавие уточните: ....из-за войны в Украине, развязанной кремлем.

accyapa 20 сентября 2018 | 12:37

Не избрали Филарета Патриархом РПЦ, тогда он с небольшим отрывом проиграл Кириллу, вот он злобу и затаил.

А по поводу отказа в отпевании Херою АТО, это Филарет врёт, как дышит. Не отпевают только не крещённых или преданных анафеме.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 18 сентября Поздравить…

5 274 6 5552 18.09
Kэхо москвы, общество, день рождения, события
Блоги

+ «Мы посещали Солсбери в качестве туристов» «Мы посещали Солсбери в качестве туристов» Эксклюзивное интервью Маргариты Симоньян с «подозреваемыми» по делу Скрипалей…
(видео и текст)

5 864 6 183064 13.09
8читать ;смотреть
Kскрипаль, великобритания, расследования, происшествия, спецслужбы, видео, события
Блоги

Маргарита Симоньян главный редактор телеканала RT

Они сильно нервничали и потели Кто они, что они делали в Англии, те ли, за кого себя выдают, я не знаю и не могу знать. Постаралась задать им максимально те вопросы, которые волнуют общественность…

5 258 6 67204 13.09
Kскрипаль, великобритания, спецслужбы, рф, мнения
Голосование
На ваш взгляд, на какую аудиторию рассчитано интервью с Петровым и Бошировым?
5 77 6 13202 13.09
Новости

Россия в ответ на крушение самолета в Сирии перестанет помогать Израилю в некоторых вопросах Один из возможных шагов – это отказ от переговоров с Ираном и движением Хезболла…

5 99 6 55638
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Право силы побеждает силу права Если бы все страны мира, в дела которых вмешивалась Америка, ввели санкции, США стали бы государством — абсолютным изгоем…

5 151 6 15037 16.09
Kсша, санкции, политика, мнения
Блоги

+ Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Ракета, сбившая самолет, произведена в Подмосковье в 1986 году и отправлена на Украину, откуда в Россию не возвращалась, — так сказал начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны…

5 681 6 70769 17.09
8читать ;смотреть
Kукраина, катастрофы, конфликты, расследования, минобороны, видео, события
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Не Путин развалил Украину. Визы и высокий забор, срочно Именно такой шаг заставил бы украинские политические элиты встать на дыбы и  биться за его отмену, и снос забора, показывая, что вот они наконец добились улучшений отношения с Россией…

5 230 6 25686 08:30
Kрф, украина, политика, общество, власть, мнения
Блоги

Алексей Златкин юрист-правозащитник, блогер

Ассадовцы сбили, а виноват Израиль— общероссийская стратегия дурдома Тут конечно сразу логично поинтересоваться, как это Израилю собственно удалось, что бы их стратегические противники явились одновременно и техническими исполнителями их коварных замыслов…

5 82 6 10049 18.09
Kизраиль, сирия, рф, события
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Почему отделение Украинской церкви неизбежно Русская церковь политизирована, финансово, организационно и даже кадрово зависима от власти. Поэтому она была обречена потерять влияние на Украине с самого распада Российской Империи…

5 61 6 8160 14.09
Kобщество, церковь, религия, события
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Владимир Владимирович, приз ваш Почему следы «Новичка» оказались в номере? Почему, в конце концов, не были показаны загранпаспорта? Нет, друзья, так интервью не берутся и дела не делаются…

5 87 6 54386 13.09
Kскрипаль, великобритания, спецслужбы, сми, расследования, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Олег Сенцов может умереть в любой момент Всю полноту ответственности за жизнь Олега Сенцова несет лично Путин. Не ФСИН, не генерал Москалькова, не тюремщики, не врачи колонии — все они только выполняют указания, — не они, а лично Владимир Путин…

5 54 6 7481 14.09
Kобщество, сенцов, власть, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Назначил заместителей мэра Печатников Леонид Михайлович переходит на другую работу. Я очень благодарен ему, что он согласился, правда, с большим трудом и неохотой, но все же согласился поработать какое-то время в Правительстве Москвы…

5 42 6 6283 19.09
Kправительство, политика, мэрство, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Случившееся расценено МО РФ, как враждебные и провокационные действия Израиля Руководство Израиля на словах постоянно заявляет о высоком уровне дружеских отношений с Россией. Всё это остаётся разговорами, если на деле происходят подобные трагические инциденты…

5 135 6 20759 18.09
Kполитика, общество, власть, израиль, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ночная смена поработала Почему «Беллингкэт» 5 месяцев ничего не представили общественности в виде фотографий, скриншотов, видео Петрова и Боширова, совершающих что-то, хотя бы вызывающее вопросы?..

5 528 6 87733 14.09
Kрасследования, скрипаль, рф, великобритания, мнения
Голосование
Анализируя имеющиеся на сегодня сведения о гибели Боинга, как вы думаете, чья была ракета?
5 66 6 11217 17.09

Популярное за неделю

Новости

The Bell: Целью фальсификаций в Приморье была последующая отмена результатов Когда в штабе Тарасенко поняли, что его соперник Андрей Ищенко выигрывает с крупным отрывом, там «началась паника»...

5 31 6 33647
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Такие типичные любители готики из средней полосы России, которые, видимо, вскоре станут депутатами и создадут межфракционную группу с Андреем Луговым…

5 183 6 158235 15.09
#слушать 47:26 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Анализируя имеющиеся на сегодня сведения о гибели Боинга, как вы думаете, чья была ракета?
5 66 6 11217 17.09
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Что меня больше всего поразило в интервью «Не хотим, чтобы нас узнавали, не хотим, чтобы нас фоткали» — говорят люди, пришедшие не в газету, не на радио, а на телевидение — ну чтоб теперь точно узнавали…

5 434 6 340788 13.09
Kобщество, расследования, скрипаль, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Бедный Гундяев Бедный Гундяев С помощью кадила забирается не мёд, а деньги у прихожан…

5 90 6 110273 17.09
Kрпц, украина, конфликты, религия, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7273589
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3665238

Сегодня в эфире