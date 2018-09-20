Глава УПЦ КП: Поддержка Киевского патриархата растет из-за войны в Украине
Поддержка Киевского патриархата среди граждан Украины растет из-за войны на Донбассе, заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» Патриарх Киевский и Всея Руси-Украины Филарет.
«Войны не было — сохранялся бы Московский патриархат, а так отходят. Например, погиб на этой войне воин. Родители его посвящали в Московской церкви. Обратились к священнику. Он отказывает в погребении. Почему? — «Убийца. Вот он наших братьев убивал». Это становится достоянием общественности — и возмущение. И выходит не только эта семья, а уже и близкие, и не только близкие, а вообще чужие отходят», — сказал он.
Патриарх Филарет отметил, что в настоящий момент Киевский патриархат поддерживают 44% граждан Украины, а Московский патриархат – немногим более 20%, однако каждый месяц их число уменьшается.
Ранее Константинопольский патриархат принял решение о предоставлении Украинской православной церкви Киевского патриархата Томоса об автокефалии.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
eternity88 20 сентября 2018 | 12:22
С уходом УПЦ в автокефалию останутся РПЦ одни ватофекалии...
eternity88 20 сентября 2018 | 12:24
Умом попам такое не объять:
Народишко осмелился решать!
pravdatut 20 сентября 2018 | 12:36
Заглавие уточните: ....из-за войны в Украине, развязанной кремлем.
accyapa 20 сентября 2018 | 12:37
Не избрали Филарета Патриархом РПЦ, тогда он с небольшим отрывом проиграл Кириллу, вот он злобу и затаил.
А по поводу отказа в отпевании Херою АТО, это Филарет врёт, как дышит. Не отпевают только не крещённых или преданных анафеме.