Глава УПЦ КП: Поддержка Киевского патриархата растет из-за войны в Украине

Поддержка Киевского патриархата среди граждан Украины растет из-за войны на Донбассе, заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» Патриарх Киевский и Всея Руси-Украины Филарет.

«Войны не было — сохранялся бы Московский патриархат, а так отходят. Например, погиб на этой войне воин. Родители его посвящали в Московской церкви. Обратились к священнику. Он отказывает в погребении. Почему? — «Убийца. Вот он наших братьев убивал». Это становится достоянием общественности — и возмущение. И выходит не только эта семья, а уже и близкие, и не только близкие, а вообще чужие отходят», — сказал он.

Патриарх Филарет отметил, что в настоящий момент Киевский патриархат поддерживают 44% граждан Украины, а Московский патриархат – немногим более 20%, однако каждый месяц их число уменьшается.

Ранее Константинопольский патриархат принял решение о предоставлении Украинской православной церкви Киевского патриархата Томоса об автокефалии.