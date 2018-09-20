Киевский Патриарх Филарет считает, что автокефалия УПЦ КП не вызовет раскола в православном мире
Патриарх Киевский и Всея Руси-Украины Филарет считает, что автокефалия Украинской православной церкви Киевского патриархата не вызовет раскола в православном мире. Такое мнение он выразил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
«Для того, чтобы был раскол, нужны изменения в канонах или в морально-нравственном учении, а если действуют политические мотивы, то это не раскол, а просто отделение», — сказал он.
Патриарх Филарет подчеркнул, что присоединение Русской православной церкви за рубежом к Московскому патриархату в 2007 году не вызвало никакого раскола. Он также сравнил сложившуюся ситуацию с конфликтом вокруг разделения Эстонской православной церкви.
«Вспомните прекращение молитвенного общения из-за Эстонской церкви. Прекратили – а потом через полгода вынуждены были восстановить. Такое же будет и по отношению к Украинской церкви», — заключил он.
Патриарх Филарет отметил, что протестующая против предоставления автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата Русская православная церковь скоро окажется в изоляции в православном мире.
Константинопольский патриархат начал процедуры по подготовке автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата. В ответ на это Русская православная церковь пригрозила разорвать дипломатические связи с Константинопольским патриархатом.
Комментарии9
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kottigr1 20 сентября 2018 | 12:21
По сути РПЦ всегда воспринималась на Украине как чужая.. Тем более, что РПЦ придумал Сталин, а курировало КГБ..
a_111111 20 сентября 2018 | 12:33
kottigr1: И Филарет был близок к КГБ... И даже временно возглавлял РПЦ, был против автокефалии УПЦ... Но когда КПСС и КГБ не стали вмешиваться в выборы патриарха и вместо его выбрали Алексея Ридигера из эстонских немцев, резко сменил взгляды...
ukretotakoividskota 20 сентября 2018 | 12:25
Нет тот Филарет что называл хохляцкий язык помесью еврейского и русского.
polsan 20 сентября 2018 | 12:27
Россия и Украина светские государства. Пусть попы зазнаются своими делами сами, зачем сюда вовлекать всех кто проживает в этих странах!
И главное: Для общения с Б-гом человеку не нужен посредник. Институт церкви придумал человек ради денег и власти!
nina51 20 сентября 2018 | 12:37
polsan: ага и мечети и синагоги и буддийские храмы не нужны ?
zemljanka 20 сентября 2018 | 12:29
У верующих - нет противоречий.
Все что делает человек - складывается к ногам Всевышнего.
pravdatut 20 сентября 2018 | 12:29
Как сказал Варфоломей, именно Москва отделилась от Константинополя неканонично. А потом захватила и Киев.
Так что Гундяеву необходимо срочно просить томос для РФ. С опозданием.
nina51 20 сентября 2018 | 12:39
pravdatut: Беса слушаете, ну-ну
neitral_n 20 сентября 2018 | 12:38
Эх, гуня, гуня! довёл-таки процесс до ручки! А всё потому, что не надо крючки с наживкой заглатывать! Надо питаться обычной едой - картошкой, хлебом. И ездить не на мерсах а на УАЗике с Волгой! И нашим реклама, и собственному имиджу польза! Что, боялся зад свой растрясти? Ну получай теперь туда же коленкой!