Киевский Патриарх Филарет считает, что автокефалия УПЦ КП не вызовет раскола в православном мире

Патриарх Киевский и Всея Руси-Украины Филарет считает, что автокефалия Украинской православной церкви Киевского патриархата не вызовет раскола в православном мире. Такое мнение он выразил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Для того, чтобы был раскол, нужны изменения в канонах или в морально-нравственном учении, а если действуют политические мотивы, то это не раскол, а просто отделение», — сказал он.

Патриарх Филарет подчеркнул, что присоединение Русской православной церкви за рубежом к Московскому патриархату в 2007 году не вызвало никакого раскола. Он также сравнил сложившуюся ситуацию с конфликтом вокруг разделения Эстонской православной церкви.

«Вспомните прекращение молитвенного общения из-за Эстонской церкви. Прекратили – а потом через полгода вынуждены были восстановить. Такое же будет и по отношению к Украинской церкви», — заключил он.

Патриарх Филарет отметил, что протестующая против предоставления автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата Русская православная церковь скоро окажется в изоляции в православном мире.

Константинопольский патриархат начал процедуры по подготовке автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата. В ответ на это Русская православная церковь пригрозила разорвать дипломатические связи с Константинопольским патриархатом.