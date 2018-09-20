Z Архив новостей новости
5 24 6 928
12:04, 20 сентября 2018

Минкомсвязь предлагает принудительно устанавливать отечественные антивирусы на все новые компьютеры

Норму планируют ввести с 1 августа 2020 года.

Оснастить российским антивирусным софтом придется все персональные компьютеры, ввозимые и создаваемые на территории нашей страны, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на паспорт национальной программы «Цифровая экономика». Чтобы не противоречить принципам Всемирной торговой организации, предложение следует обосновать «целью обеспечения национальной безопасности». Правила ВТО это позволяют, говорится в отзыве Минэкономики. В пресс-службе ведомства сообщили, что такие меры обоснованы, поскольку информационные технологии активно развиваются. Более того, они вводятся вне зависимости от страны происхождения компьютера и устанавливают аналогичные требования для российских производителей.

В Минкомсвязи на запрос издания не ответили. Между тем, эксперты опасаются, что данная инициатива повредит конкуренции, поскольку противоречит основным идеям свободного рынка.

Комментарии

24

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

vasyakirin 20 сентября 2018 | 12:07

Вшивать в UEFI !

juche 20 сентября 2018 | 12:19

Привести россгвардейца и поселить в комнату вашей квартиры, без вашего мнения, для ваше пользы и безапасности и вы должны его поить, кормить и платить.

pmasel 20 сентября 2018 | 12:36

Ежу понятно, что будут ставить Касперского. И пусть кто-нибудь возразит, что он не сотрудничает с конторой.
Кол-во компов без оси увеличится. Оно может даже и к лучшему.

vikwlad 20 сентября 2018 | 12:41

Неспроста Минкомсвязь предлагает использовать только отечественные антивирусы. Видно, всё-таки эти антивирусы сливают информацию в ФСБ о владельцах компьютеров.

yralez 20 сентября 2018 | 12:09

Мера национальной безопасности в РФ измеряется количеством отстегнутого бабла.
Шпиона после покупки каждый уберет.....но заплатив.

polsan 20 сентября 2018 | 12:12

И кому достанется этот жирный кусок?! ))

fontendet 20 сентября 2018 | 12:13

нет смысла обсуждать эту чушь, нарушающую сразу несколько разных федеральных законов.
Интересно другое - здесь идиоты-чиновники допустили утечку даты начала нападения на Европу и войны с НАТО?
Охраняемый законом о гостайне "План обороны РФ" принят именно на 2020, но точной даты никто не знает.
Оказывается с августа? Интересно накажут кого за такие утечки?

mikhail_spb_ 20 сентября 2018 | 12:13


Интересами госбезопасности можно прикрыть не только принудительную установку на все компьютеры лубянских вирусов, но также и миллионы расстрелянных, замученных и заморенных голодом россиян.

ss2020 20 сентября 2018 | 12:14

принудительно.... это ЗАБОТА!))))))))))))))))))))

tks 20 сентября 2018 | 12:15

Т.е. вшитое импортное ТО требуют удалять, а отечественное - предустанавливать. Разве это не монополизм?

jetsam 20 сентября 2018 | 12:18

наконец-то.
наконец мы официально признали, что каспер в баню
с фсбшниками ходил не просто париться.
ему бабло, фсбшникам бэкдур, а нам предстоит париться.

* чувствуется - запчасти продавать перестанут. самосборку запретят.
второй ланпорт для спецслужб сразу в спецрозетку.
спецрозетку спецслужб, тоже, законодательно проведут.
уря! хоть корея 2.0, зато с ядренной макароной!

hihi2raza 20 сентября 2018 | 12:20

Страна дураков и злобных дебилов.

byaka50 20 сентября 2018 | 12:22

Удалим, поставим то, что хотим.

vvs7651 20 сентября 2018 | 12:24

Касперскому помогають...

andy66 20 сентября 2018 | 12:26

на каждом компьютере в РФ ОБЯЗАНА быть шпионская программа!
Купленная за счет самих граждан!

eduard53 20 сентября 2018 | 12:28

ИМХО, лубянские долбодятлы: как будто сия очередная тупая принуждёнка
помешает юзерам удалить себе один и установить другой антивирус ...

vvs7651 20 сентября 2018 | 12:35

И Windows - ы всякие запретить! Свои "Окна" устанавливать!!

come_on 20 сентября 2018 | 12:36

А что будет при попытке удалить предустановленный антивирус?

jetsam 20 сентября 2018 | 12:39

come_on: отделаетесь годочком "условно". если докажете, что случайно нажали
"вы действительно хотите удалить подарок вошьдя путена да\нет?"

vasyakirin 20 сентября 2018 | 12:40

come_on: Не проидете регистрацию в сети....

eduard53 20 сентября 2018 | 12:40

На выбор - расстрел, или 10 лет непрерывно-принудительного просмотра кремлядского теле-зомбера ...

storoz 20 сентября 2018 | 12:39

Странно, гугл пресуют за предустановленный софт, а сами принудительно заставят ставить наследивший по всему миру шпионский продукт от Касперского?
Это же бесполезно, кто в курсе, поставит себе NOD 32 сразу же.
А кто в однокласниках сидит или в ВК, так им дополнительное шпионское ПО ни к чему, их и так через соц сеть отслеживают.
Заранее представляю, что бы Задорнов сказал по этому поводу, жаль не дожил до "светлого" дня.

curious69_ 20 сентября 2018 | 12:41

Ага ... А после установки отечественного антивирусника - шпиона фирмы касперского - опечатать его сургучной печатью на льняном шпагате. Интересно ....Как описывается в психиатрии степени наглости параноиков ,находящихся на госслужбе?

vladislav 20 сентября 2018 | 12:41

Пох. Формат: С. И пусть хоть обустанавливаются.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 18 сентября Поздравить…

5 274 6 5552 18.09
Kэхо москвы, общество, день рождения, события
Блоги

+ «Мы посещали Солсбери в качестве туристов» «Мы посещали Солсбери в качестве туристов» Эксклюзивное интервью Маргариты Симоньян с «подозреваемыми» по делу Скрипалей…
(видео и текст)

5 864 6 183064 13.09
8читать ;смотреть
Kскрипаль, великобритания, расследования, происшествия, спецслужбы, видео, события
Блоги

Маргарита Симоньян главный редактор телеканала RT

Они сильно нервничали и потели Кто они, что они делали в Англии, те ли, за кого себя выдают, я не знаю и не могу знать. Постаралась задать им максимально те вопросы, которые волнуют общественность…

5 258 6 67204 13.09
Kскрипаль, великобритания, спецслужбы, рф, мнения
Голосование
На ваш взгляд, на какую аудиторию рассчитано интервью с Петровым и Бошировым?
5 77 6 13202 13.09
Новости

Россия в ответ на крушение самолета в Сирии перестанет помогать Израилю в некоторых вопросах Один из возможных шагов – это отказ от переговоров с Ираном и движением Хезболла…

5 99 6 55638
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Право силы побеждает силу права Если бы все страны мира, в дела которых вмешивалась Америка, ввели санкции, США стали бы государством — абсолютным изгоем…

5 151 6 15037 16.09
Kсша, санкции, политика, мнения
Блоги

+ Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Ракета, сбившая самолет, произведена в Подмосковье в 1986 году и отправлена на Украину, откуда в Россию не возвращалась, — так сказал начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны…

5 681 6 70769 17.09
8читать ;смотреть
Kукраина, катастрофы, конфликты, расследования, минобороны, видео, события
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Не Путин развалил Украину. Визы и высокий забор, срочно Именно такой шаг заставил бы украинские политические элиты встать на дыбы и  биться за его отмену, и снос забора, показывая, что вот они наконец добились улучшений отношения с Россией…

5 230 6 25686 08:30
Kрф, украина, политика, общество, власть, мнения
Блоги

Алексей Златкин юрист-правозащитник, блогер

Ассадовцы сбили, а виноват Израиль— общероссийская стратегия дурдома Тут конечно сразу логично поинтересоваться, как это Израилю собственно удалось, что бы их стратегические противники явились одновременно и техническими исполнителями их коварных замыслов…

5 82 6 10049 18.09
Kизраиль, сирия, рф, события
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Почему отделение Украинской церкви неизбежно Русская церковь политизирована, финансово, организационно и даже кадрово зависима от власти. Поэтому она была обречена потерять влияние на Украине с самого распада Российской Империи…

5 61 6 8160 14.09
Kобщество, церковь, религия, события
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Владимир Владимирович, приз ваш Почему следы «Новичка» оказались в номере? Почему, в конце концов, не были показаны загранпаспорта? Нет, друзья, так интервью не берутся и дела не делаются…

5 87 6 54386 13.09
Kскрипаль, великобритания, спецслужбы, сми, расследования, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Олег Сенцов может умереть в любой момент Всю полноту ответственности за жизнь Олега Сенцова несет лично Путин. Не ФСИН, не генерал Москалькова, не тюремщики, не врачи колонии — все они только выполняют указания, — не они, а лично Владимир Путин…

5 54 6 7481 14.09
Kобщество, сенцов, власть, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Назначил заместителей мэра Печатников Леонид Михайлович переходит на другую работу. Я очень благодарен ему, что он согласился, правда, с большим трудом и неохотой, но все же согласился поработать какое-то время в Правительстве Москвы…

5 42 6 6283 19.09
Kправительство, политика, мэрство, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Случившееся расценено МО РФ, как враждебные и провокационные действия Израиля Руководство Израиля на словах постоянно заявляет о высоком уровне дружеских отношений с Россией. Всё это остаётся разговорами, если на деле происходят подобные трагические инциденты…

5 135 6 20759 18.09
Kполитика, общество, власть, израиль, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ночная смена поработала Почему «Беллингкэт» 5 месяцев ничего не представили общественности в виде фотографий, скриншотов, видео Петрова и Боширова, совершающих что-то, хотя бы вызывающее вопросы?..

5 528 6 87733 14.09
Kрасследования, скрипаль, рф, великобритания, мнения
Голосование
Анализируя имеющиеся на сегодня сведения о гибели Боинга, как вы думаете, чья была ракета?
5 66 6 11217 17.09

Популярное за неделю

Новости

The Bell: Целью фальсификаций в Приморье была последующая отмена результатов Когда в штабе Тарасенко поняли, что его соперник Андрей Ищенко выигрывает с крупным отрывом, там «началась паника»...

5 31 6 33647
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Такие типичные любители готики из средней полосы России, которые, видимо, вскоре станут депутатами и создадут межфракционную группу с Андреем Луговым…

5 183 6 158235 15.09
#слушать 47:26 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Анализируя имеющиеся на сегодня сведения о гибели Боинга, как вы думаете, чья была ракета?
5 66 6 11217 17.09
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Что меня больше всего поразило в интервью «Не хотим, чтобы нас узнавали, не хотим, чтобы нас фоткали» — говорят люди, пришедшие не в газету, не на радио, а на телевидение — ну чтоб теперь точно узнавали…

5 434 6 340788 13.09
Kобщество, расследования, скрипаль, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Бедный Гундяев Бедный Гундяев С помощью кадила забирается не мёд, а деньги у прихожан…

5 90 6 110273 17.09
Kрпц, украина, конфликты, религия, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7273589
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3665238

Сегодня в эфире