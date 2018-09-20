Минкомсвязь предлагает принудительно устанавливать отечественные антивирусы на все новые компьютеры

Норму планируют ввести с 1 августа 2020 года.

Оснастить российским антивирусным софтом придется все персональные компьютеры, ввозимые и создаваемые на территории нашей страны, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на паспорт национальной программы «Цифровая экономика». Чтобы не противоречить принципам Всемирной торговой организации, предложение следует обосновать «целью обеспечения национальной безопасности». Правила ВТО это позволяют, говорится в отзыве Минэкономики. В пресс-службе ведомства сообщили, что такие меры обоснованы, поскольку информационные технологии активно развиваются. Более того, они вводятся вне зависимости от страны происхождения компьютера и устанавливают аналогичные требования для российских производителей.

В Минкомсвязи на запрос издания не ответили. Между тем, эксперты опасаются, что данная инициатива повредит конкуренции, поскольку противоречит основным идеям свободного рынка.