Минкомсвязь предлагает принудительно устанавливать отечественные антивирусы на все новые компьютеры
Норму планируют ввести с 1 августа 2020 года.
Оснастить российским антивирусным софтом придется все персональные компьютеры, ввозимые и создаваемые на территории нашей страны, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на паспорт национальной программы «Цифровая экономика». Чтобы не противоречить принципам Всемирной торговой организации, предложение следует обосновать «целью обеспечения национальной безопасности». Правила ВТО это позволяют, говорится в отзыве Минэкономики. В пресс-службе ведомства сообщили, что такие меры обоснованы, поскольку информационные технологии активно развиваются. Более того, они вводятся вне зависимости от страны происхождения компьютера и устанавливают аналогичные требования для российских производителей.
В Минкомсвязи на запрос издания не ответили. Между тем, эксперты опасаются, что данная инициатива повредит конкуренции, поскольку противоречит основным идеям свободного рынка.
Комментарии24
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vasyakirin 20 сентября 2018 | 12:07
Вшивать в UEFI !
juche 20 сентября 2018 | 12:19
Привести россгвардейца и поселить в комнату вашей квартиры, без вашего мнения, для ваше пользы и безапасности и вы должны его поить, кормить и платить.
pmasel 20 сентября 2018 | 12:36
Ежу понятно, что будут ставить Касперского. И пусть кто-нибудь возразит, что он не сотрудничает с конторой.
Кол-во компов без оси увеличится. Оно может даже и к лучшему.
vikwlad 20 сентября 2018 | 12:41
Неспроста Минкомсвязь предлагает использовать только отечественные антивирусы. Видно, всё-таки эти антивирусы сливают информацию в ФСБ о владельцах компьютеров.
yralez 20 сентября 2018 | 12:09
Мера национальной безопасности в РФ измеряется количеством отстегнутого бабла.
Шпиона после покупки каждый уберет.....но заплатив.
polsan 20 сентября 2018 | 12:12
И кому достанется этот жирный кусок?! ))
fontendet 20 сентября 2018 | 12:13
нет смысла обсуждать эту чушь, нарушающую сразу несколько разных федеральных законов.
Интересно другое - здесь идиоты-чиновники допустили утечку даты начала нападения на Европу и войны с НАТО?
Охраняемый законом о гостайне "План обороны РФ" принят именно на 2020, но точной даты никто не знает.
Оказывается с августа? Интересно накажут кого за такие утечки?
mikhail_spb_ 20 сентября 2018 | 12:13
Интересами госбезопасности можно прикрыть не только принудительную установку на все компьютеры лубянских вирусов, но также и миллионы расстрелянных, замученных и заморенных голодом россиян.
ss2020 20 сентября 2018 | 12:14
принудительно.... это ЗАБОТА!))))))))))))))))))))
tks 20 сентября 2018 | 12:15
Т.е. вшитое импортное ТО требуют удалять, а отечественное - предустанавливать. Разве это не монополизм?
jetsam 20 сентября 2018 | 12:18
наконец-то.
наконец мы официально признали, что каспер в баню
с фсбшниками ходил не просто париться.
ему бабло, фсбшникам бэкдур, а нам предстоит париться.
* чувствуется - запчасти продавать перестанут. самосборку запретят.
второй ланпорт для спецслужб сразу в спецрозетку.
спецрозетку спецслужб, тоже, законодательно проведут.
уря! хоть корея 2.0, зато с ядренной макароной!
hihi2raza 20 сентября 2018 | 12:20
Страна дураков и злобных дебилов.
byaka50 20 сентября 2018 | 12:22
Удалим, поставим то, что хотим.
vvs7651 20 сентября 2018 | 12:24
Касперскому помогають...
andy66 20 сентября 2018 | 12:26
на каждом компьютере в РФ ОБЯЗАНА быть шпионская программа!
Купленная за счет самих граждан!
eduard53 20 сентября 2018 | 12:28
ИМХО, лубянские долбодятлы: как будто сия очередная тупая принуждёнка
помешает юзерам удалить себе один и установить другой антивирус ...
vvs7651 20 сентября 2018 | 12:35
И Windows - ы всякие запретить! Свои "Окна" устанавливать!!
come_on 20 сентября 2018 | 12:36
А что будет при попытке удалить предустановленный антивирус?
jetsam 20 сентября 2018 | 12:39
come_on: отделаетесь годочком "условно". если докажете, что случайно нажали
"вы действительно хотите удалить подарок вошьдя путена да\нет?"
vasyakirin 20 сентября 2018 | 12:40
come_on: Не проидете регистрацию в сети....
eduard53 20 сентября 2018 | 12:40
На выбор - расстрел, или 10 лет непрерывно-принудительного просмотра кремлядского теле-зомбера ...
storoz 20 сентября 2018 | 12:39
Странно, гугл пресуют за предустановленный софт, а сами принудительно заставят ставить наследивший по всему миру шпионский продукт от Касперского?
Это же бесполезно, кто в курсе, поставит себе NOD 32 сразу же.
А кто в однокласниках сидит или в ВК, так им дополнительное шпионское ПО ни к чему, их и так через соц сеть отслеживают.
Заранее представляю, что бы Задорнов сказал по этому поводу, жаль не дожил до "светлого" дня.
curious69_ 20 сентября 2018 | 12:41
Ага ... А после установки отечественного антивирусника - шпиона фирмы касперского - опечатать его сургучной печатью на льняном шпагате. Интересно ....Как описывается в психиатрии степени наглости параноиков ,находящихся на госслужбе?
vladislav 20 сентября 2018 | 12:41
Пох. Формат: С. И пусть хоть обустанавливаются.